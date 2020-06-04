"БелАЭС - это ошибка": претендент на президентский пост в Беларуси Валерий Цепкало в интервью Delfi Какими будут отношения с Литвой, Россией, каким может быть будущее Лукашенко?

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Почему БелАЭС - это ошибка, что в 90-х Валерий Цепкало обсуждал с Альгирдасом Бразаускасом в Литве, какими видит отношения между двумя странами, что будет с Лукашенко, если он не станет в очередной раз президентом Беларуси? Портал Delfi начинает цикл интервью с претендентами на пост президента Беларуси. Первым на вопросы отвечал Валерий Цепкало.

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