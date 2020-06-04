Снова разгораются страсти вокруг памятника Цвирке: мэр столицы призывает перед выборами отказаться от манипуляций

Вокруг памятника писателю и деятелю советского периода Пятрасу Цвирке снова разгораются страсти. Депутаты Арвидас Анушаускас и Аудронюс Ажубалис обратились к мэру столицы Ремигиюсу Шимашюсу и членам горсовета с просьбой ускорить процесс упразднения памятника. Мэр Вильнюса в своем ответе сказал, что перед парламентскими выборами никаких решений не будет и призывает не политизировать эту тему и не манипулировать ею.

"Приближается 80-я годовщина советской оккупации, а в центре Вильнюса все еще охраняют монумент Пятраса Цвирки, писателя, который привес "солнце" Сталина. Мы считаем, что жертвы сталинского и коммунистического террора заслуживают больше уважения, а упразднение памятника Цвирки могло бы стать примером такого уважения", – сказано в обращении консевраторов.

"Мы знаем, что муниципалитет проводит творческие мастерские, посвященные вопросу этой площади, дискуссии, но все продвигается очень медленно. Такими темпами мы доживем до 80-летия оккупации – 14 июня 1941 г", – сказал Анушаускас.

"Вильнюс – живой и изменяющийся город, меняются и столичные пространства. Пятрас Цвирка был назначен представитель бутафорского народного сейма и в 1940 г. с делегацией коллаборантов ездил в Москву просить, чтобы Литву приняли в состав СССР. Памятник ему не должен стоять в таком месте столицы", – считает Анушаускас.

"Монумент стоит в центре столицы. Какое коллективное самосознание у молодежи формирует памятник человеку, который участвовал в уничтожении страны? Мы просим в ближайшее время принять решение и убрать памятник", – сказал Ажубалис.

Мэр Шимашюс сказал, что перед парламентскими выборами историческая тема может стать инструментом для внесения раскола в общество зарубежными спецслужбами.

"С учетом этого до выборов никакие решения приниматься не будут. Призываю до выборов не политизировать этот вопрос и воздержаться от манипуляций", – сказала пресс-секретарь мэра Ева Дирмайте.

Заместитель главы Комиссии исторической памяти Вильнюсского муниципалитета Камиле Шерайте сказала, что у комиссии сомнений не осталось, она подтвердила, что Цвирка - коллаборант. По словам Шерайте, основная проблема - памятник охраняется не по действующим современным правилам, а как охраняемый объект списка, появившегося в советское времяašu.

"Департамент культурного наследия признал его объектом культурного наследия", – сказала она. Шерайте заметила, что площадь Цвирки находится рядом с горой Таурас, на которой появится Национальный концертный зал, поэтому муниципалитет хочет объединить эти пространства в одно пространство.

"Еще один вопрос – сам сквер", – сказала она.

Шерайте заметила, что сейчас это неудобный сквер, невозможно без лестницы попасть из одной части сквера в другую; в сквере используется покрытие, которое со временем значительно износилось; на нижней террасе есть скамейки, но немногие из них со , некоторые в плохом состоянии; фонари в сквере освещают его неравномерно, некоторые зоны не освещены.

"Можно продолжать и продолжать. Он неудобен, жители не пользуются им, а если и пользуются, то для транзита. На мой взгляд, это место скорее является наследием советской идеологии", – сказала она.

По данным Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГСЖЛ), Цвирка не только способствовал распространению советской пропаганды, поддерживал оккупантов, но и способствовал аресту поэта Казиса Якубенаса.

Однако Литовский союз писателей призывал оценить вклад писателя Цвирки в культуру страны и не сносить памятник. Шерайте сказала, что ведутся переговоры с двумя заинтересованными группами – ЦИГСЖЛ и Союзом писателей.

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