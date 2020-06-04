В Литве открываются кинотеатры: какие правила будут действовать

С 5 июня открывается кинотеатр Multikino в ТЦ Ozas. Это первый традиционный кинотеатр, который откроется в Вильнюсе еще до окончания карантина.

В пресс-релизе сообщается, что после открытия Multikino, на крыше ТЦ не будут показывать фильмы под открытым небом (там действовал автокинотеатр). Представитель ТЦ Ина Аугулене сказала, что открытие кинотеатра - радостная и долгожданная новость.

"Шесть недель у нас на крыше действовал автокинотеатр, а сегодня мы радуемся известию об открытии традиционного кинотеатра", – сказала она.

По словам представителя Multikino Раймундаса Билинскаса, в кинотеатре будут показывать фильмы, которые вышли перед введением карантина в Литве. Плюс будут показывать 9 фильмов фестиваля "Киновесна 2020".

Репертуар будет шире обычного.

Ежедневно Multikino планирует по 20-25 сеансов. Время работы кинотеатра прежнее - с 10 до 22 ч.

Посетителей просят приходить в масках. Зрители будут сидеть на расстоянии 2 м друг от друга, рядом могут сидеть только члены семьи (до 4-ех человек).

На каждом сеансе будет по 30-40 зрителей, в большом зале - 100 зрителей.

Как обычно в баре можно купить перекус и напитки. Клиентов просят оплачивать товары и услуги банковскими картами.

Помещения и поверхности будут регулярно дезинфицировать, проветривать.

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