Литва выделила Беларуси 50 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Такое предложение МИД в среду утвердило правительство с учетом международной просьбы Беларуси о помощи.

"Решение принято с учетом того, что мы не сможем успешно справиться с мировой пандемией коронавируса, не помогая друг другу, а Литва особенно заинтересована в том, чтобы с этим вызовом как можно скорее справился наш ближайший восточный сосед", - приведены в пресс-релизе слова премьера Саулюса Сквернялиса.

На эти средства будут закуплены произведенные в Литве средства медицинской защиты.

Согласно новейшей информации, в Беларуси установлено 45116 случаев коронавируса, умерли 248 человек.

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