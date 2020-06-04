Исторический день: из Каунаса в Ниду впервые вышло легендарное судно Raketa

4 июня из Каунаса в Ниду по Неману впервые после ремонта вышел легендарный скоростной катер Raketa. Пассажиры радовались возможности добраться до Ниды на легендарном катере.

Во время символической церемонии по красной дорожке торжественно прошли президент ПУ Vandens kelias Нериюс Шилгалис, гендиректор ГП Vidaus vandens kelių direkcijа Владимирас Винокуровас, а также мэр Ниды Дарюс Ясайтис и мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис. Первых пассажиров провожали запуском воздушных шаров. На пристани им махали собравшиеся участники церемонии.

Сообщалось, что билет в одну сторону на 1 пассажира стоит 49 евро, за места у окна придется заплатить по 59 евро. Однако в первый день пассажиры отправились в путь, заплатив за билеты по 29 евро.

"Мы можем смело заявить. Как только судно дойдет до пристани в Ниде, объявим до для Ивана Купалы акцию на билеты - 29 евро", – сказал Шилгалис.

На судне 58 мест. Raketa из Каунаса будет выходить по четвергам, пятницам и субботам в 9 ч, а из Ниды по четвергам, пятницам и воскресным дням в 15.30 ч. Дорога в Ниду займет 3,5 ч., назад немного дольше, поскольку ему придется идти против течения. Скорость Raketa - 60 км/ч.

"Мы шутим, говоря, что если хотите отправиться назад в 70-ые, покупайте билеты на Raketа. Мы единственный курорт, который не закрылся во время карантина. Мы всех ждем, конечно, надо соблюдать дистанцию. Пляжи чистые, вода теплая, у нас всегда солнечно", – сказал мэр Неринги Ясайтис.

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