Подозреваемый Залаторюс: я честный человек, для меня это стало большим потрясением

Президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс, которого правоохрана подозревает в торговле влиянием, называет это большим потрясением и подчеркивает, что он честный человек.

"Как вы уже много раз могли убедиться, я являюсь, был и буду честным человеком. И никогда в жизни не планировал, не чувствовал, что совершил, не планирую совершать какие-нибудь преступления", - сказал в четверг журналистам М. Залаторюс.

Он явился к судье досудебного расследования, по его словам, для совершения процессуальных действий.

"Мне очень тяжело, почти сутки с половиной без сна. Для меня стало большим потрясением, большим шоком, большой неожиданностью. Я точно не желал бы ни одному честному человку испытать в своей жизни такое", - сказал он.

"Для меня (...) большой позор даже фигурировать в таком. Это, разумеется, отразится на моей репутации, уже, видимо, отразилось", - сказал М. Залаторюс.

Он сказал, что не может говорить о материале досудебного расследования, периоде или фигурирующих в расследовании отношениях с президентом Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдасом Суткусом.

Также М. Залаторюс сказал, что одной из мер пресечения было ограничение его общения с определенными лицами, назвать которых он тоже не может.

М. Залаторюс подчеркнул, что будет охотно сотрудничать с правоохранителями, которые проводят расследование, потому что не чувствует, что совершил что-то плохое, и ему нечего скрывать.

Глава АБЛ сказал, что ему предстоит обдумать свое будущее в должности главы ассоциации и что решение будет зависеть и от членов ассоциации.

Во вторник М. Залаторюсу были предъявлены подозрения в вероятно незаконном влиянии на законотворческий процесс.

Есть подозрения, что президент КБЛ В. Суткус, который тоже был взят под стражу, мог получить от М. Залаторюса взятку.

Как сообщила проводящая расследование Служба спецрасследований (ССР), В. Суткус вероятно договорился и получил взятку от президента АБЛ М. Залаторюса за представительство при рассмотрении в конце 2019 года пакета законов о бюджете Литвы на 2020 год, законов о налогах на имущество и прибыль банков.

Представляющий М. Залаторюса адвокат Айдас Мажейка сказал журналистам, что не считает, что его клиент нарушил закон, и отметил, что в законе о лоббизме и в Уголовном кодексе (УК) имеет место конкуренция норм.

"То, что предусмотрено, что лоббист может действовать в рамках закона о лоббизме, все это практически дословно записано в 226-й статье УК. По закону о лоббизме человек может действовать, по УК - это уже преступление. По закону о лоббизме лоббист может брать вознаграждение за свои действия, по УК - это уже взятка", - сказал А. Мажейка.

"Да, возможно, имели место определенные формальные нарушения (...) вопрос, является ли это каким-то нарушением закона о лоббизме, или это страшное преступление (...) На мой взгляд, на самом деле это не так", - сказал адвокат.

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