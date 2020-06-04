Важная новость для родителей: установлено время прекращения выплат по больничному на здоровых детей

Парламент Литвы одобрил поправку, в соответствии с которой, установлено, когда не будут выплачивать больничные по уходу за детьми до 4 класса и детьми-инвалидами до 21 года.

За детей начальной школы больничный не будут оплачивать с 8 июня, а за детсадовцев, детей, посещающих подготовительные классы и специальные школы для детей-инвалидов – с момента вступления поправки в силу. Поправка вступит в силу на следующий день после того, как ее подпишет президент Гитанас Науседа.

Пока в Литве продолжается карантин и режим чрезвычайного положения, однако школы и детские сады работают, поэтому за присмотр за здоровыми детьми больничные выдавать не будут.

Из-за карантина "Содра" уже выплатила больничные на сумму 88 млн. евро.

Если ребенок заболел, больничный оплачивают в прежнем порядке - больничный могут взять родители, приемные родители, опекуны или дедушка и бабушка. Оплачивают больничный на 14 дней, выплаты составляют 65,94% зарплаты "на бумаге".

Во время карантина больничный по присмотру за здоровыми детьми могут брать работающие дедушки и бабушки.

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