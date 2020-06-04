Жители Литвы больше всего доверяют министру здравоохранения Вериге

До карантина жители Литвы хуже всего оценивали работу министра здравоохранения Аурелиюса Верига, а во время карантина стали доверять ему больше, чем другим политикам.

По заказу ELTA компания Baltijos tyrimai 19 – 21 мая провела опрос, который показал, что во время кризиса, вызванного коронавирусом, рейтинг Вериги стал выше, чем у премьер-министра Саулюса Сквернялиса, президента Гитанаса Науседы и депутата Ингриды Шимоните.

15,4% участников опроса сказали, что больше всего доверяют Аурелиюсу Вериге, Сквернялису доверяют 14,5%, Науседе - 14% участников опроса.

Всего в мае респонденты назвали 83 общественных деятелей, которым больше всего доверяют. 20% участников опроса сказали, что никому не доверяют, а 17% не могли ответить на вопрос. В числе политиков, которым доверяет общество, есть и депутат Шимоните (7,9%) и экс-президент Даля Грибаускайте (5,9%).

Во время пандемии вырос не только рейтинг Вериги. Значительно увеличился рейтинг журналиста Андрюса Тапинаса (6,4%), врачей Саулюса Чаплинскаса (4,1%) и Витаутаса Касюлявичюса (3,3%). Чуть больше 1% участников опроса сказали, что доверяют мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу (1,3%), европарламентарию Андрюсу Кубилюсу (1,2%), Габриэлюсу Ландсбергису (1,2%) и министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу (1,1%).

Социолог Раса Алишаускене считает, что не стоит удивляться высокому рейтингу Вериги. По ее словам, ничего удивительного не будет и в том, если после карантина фамилия Вериги вообще исчезнет из этого рейтинга. Она заметила, что люди называли веригу, поскольку его в этот период видели и слышали ежедневно.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!