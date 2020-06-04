Предупреждение климатолога: придется привыкать к бурям и ливням

В Литве меняется климат, поэтому все чаще будут наблюдаться экстремальные явления, которые не только будут вносить хаос в обычный ритм жизни, но и будут наносить ущерб: сносить крыши, уничтожать посевы, валить деревья на машины.

Климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас сказал, что из-за перемены климата определенные природные явления в стране не только усилятся, но и участятся, например, бури, сильный ветер.

Именно бури и сильный ветер наносят наибольший ущерб людям. Кроме того, по мере изменения климата чае будут наблюдаться засухи, а во время ливневых дождей будут затапливаться некоторые территории.

С другой стороны, Валюкас сказал, что торнадо, как на юге США, у нас не будет.

По его словам, ущерб жителям могут нанести не только ливни, наводнения и бури, но и засухи.

Кроме того, в Литве наблюдаются резкие смены температур, которые очень опасны для здоровья людей, например, жара, когда на несколько дней температура поднимается выше 35 градусов.

Неприятные явления были и в этом году. Например, в марте дул сильный ветер. Циклон Laura валил деревья, многих людей оставил без электричества. СМИ сообщали, что в самоуправлениях Плунге и Ретаваса пожарные-спасатели 28 раз выезжали убирать поваленные деревья. В Укмерге ветром снесло крышу, погибла женщина, которая в это время шла по улице.

Представитель страховой компании Lietuvos draudimas Андрюс Гимбицкас сказал, что в Литве бури и сильный ветер, это как раз те явления, которые больше всего ущерба наносят жилью людей. Реже вред приносит град, ливень, сильный снег или гроза.

"Грозы бывают каждый год, но этот начался с очень сильных гроз. Исследование показывает, что масштабы ущерба будут расти", – сказал собеседник.

По подсчетам страховой компании видно, что буря Laura в этом году нанесла самый большой ущерб за последние 10 лет. За день пострадало жилье 3300 клиентов компании. Людям выплатили 1,6 млн. евро.

В прошлом году страховая компания зарегистрировала 3560 случаев нанесения ущерба природными стихиями. В этом году за 4 месяца уже превысили это количество - всего обратились 3900 клиентов.

Согласно подсчетам, в среднем природная стихия наносит зданиям ущерб на сумму 370 евро, домашнему хозяйству – 330 евро.

"И даже если кажется, что ущерб небольшой, всего несколько сот евро, с этим не согласны наши клиенты, у которых, например, во время бури унесло крышу, дождь испортил мебель и т.д.", – сказал Гимбицкас.

В прошлом году самый большой выплаченный ущерб составлял 30 000 евро. В этом году уже выплатили 21 000 евро.

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