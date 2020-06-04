Жители Литвы нашли на чем заработать: в лесах начался сбор улиток

В Дзукии скупщики грибов и ягод в ожидании начала сезона стали скупать виноградных улиток. Погода сначала была не очень благоприятной, было сухо и холодно, но зато у людей в карантин было больше свободного времени, некоторые приносили и по 50 кг улиток.

Ромас Стригунас, который скупает дары леса в Вейсеяй (Лаздийский район), сказал, что в этом году улиток скупают с последних дней апреля. По правилам, улиток можно собирать до 1 июля, установлены скупочные лимиты.

На вопрос, кто собирает улиток, неужели те же люди, которые летом и осенью сдают ягоды и грибы, он сказал, что улиток собирают люди двух типов. Одни приносят сдавать улиток, которых собрали на своем участке или в своем саду, чтобы они не обедали растения, а другие специально собирают улиток, они привозят большое их количество. "Около озер, где заливные луга, люди набирают по 40–50 кг. Ездят за улитками семьями, особенно в карантин, когда детям не надо ходить в школу", – сказал скупщик.

В начале сезона за килограмм улиток платили 0,55 евро, потом цена поднялась до 0,60, а сейчас составляет 0,50 евро.

Sraigių surinkimas Foto: R. Sadausko - Kvietkevičiaus nuotr.

Люди, которые сдают улиток, знают, что нельзя собирать улиток меньше 3 см.

По словам специалиста Министерства охраны окружающей среды Кристины Кловайте, по закону, виноградная улитка в Литве - охраняемый вид, поэтому есть определенные ограничения.

Улиток нельзя собирать в природных резерватах, в зоологических и ботанических заповедниках и на других охраняемых территориях.

Не все собранные в Дзукии улитки идут на экспорт – ранее их охотно скупали и некоторые рестораны.

По данным министерства, улиток завезли в Литву более 200 лет назад из Западной Европы, их запустили в парки около поместий. Со временем они распространились на всей территории страны. Улиток в Литве собирают примерно 20 лет, они в основном идут на экспорт.

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