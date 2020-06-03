Ушел из жизни литовский актер Гедиминас Гирдвайнис

В возрасте 76 лет ушел из жизни литовский актер Гедиминас Гирдвайнис. Эту информацию порталу Delfi подтвердила вдова актера Кристина Андрияускайте. Она сказала, что муж скончался во вторник.

Сообщается, что причиной смерти актера была болезнь сердца.

"Остановилось сердце. И раньше были проблемы с сердцем... А тут остановилось. Его увезли... я не могу говорить, поймите меня", – сказала известная актриса.

Гирдвайнис родился в 1944 г. в Кретинге. Окончил Литовскую консерваторию. С 1969 по 1970 год работал в Шяуляйском драматическом театре, в 1971—1994 гг. играл на сцене Государственного молодёжного театра Литвы. С 1994 г. актер вильнюсского Малого театра. С 1968 года Гирдвайнис снимался в кино.

В 2004 году Гирдвайнис был награжден офицерским крестом ордена Витаутаса Великого.

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