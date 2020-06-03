Cтать лжецом и троллем, чтобы научиться отличать правду: в Литве стартует резонансная игра

Создатели фейковых новостей находят все более оригинальные формы для распространения вводящего в заблуждение контента, однако на этот раз правда оказалась впереди.

Исследования показали, что игра, созданная голландским разработчиком DROG совместно с Кембриджским университетом, всего за 15 минут значительно повышает устойчивость к дезинформации. Сегодня Demaskuok.lt представляет игру на русском языке .

Игру Bad News в Литве предлагает инициатива Demaskuok.lt, объединяющая представителей СМИ, государства и общественности, которая направлена против пропаганды и фальшивых новостей. Возглавляющий данную инициативу Викторас Даукшас поясняет, что в долгосрочной перспективе это решение ориентировано на обучение граждан распознаванию техник создания фейковых новостей. Такое обучение в игровой форме является интересным и увлекательным способом сопротивления потоку фейка, а на идею адаптации игры для литовской аудитории натолкнули впечатляющие результаты проведенного исследования.

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"Люди в этой игре будут обучаться шести наиболее часто встречающимся техникам дезинформации, таким как выдача себя за другого, эмоция, конфронтация, конспирация, дискредитация и троллинг. Игра ведется с позиции тролля: в ней придется принимать много неэтичных решений, чтобы повысить свою популярность и увеличить число подписчиков. Результаты кембриджского исследования показали, что, если ознакомить людей с этими техниками, им становится проще распознавать ложную информацию. Сначала мы решили представить игру в Литве, а потом и в других прибалтийских странах – Латвии и Эстонии», – комментирует В. Даукшас.

В процессе игры участник должен притвориться создателем фейковых новостей и опробовать наиболее популярные способы дезинформации. Цель игрока – заполучить как можно больше подписчиков, не теряя при этом имиджа достоверности. Правильно выполнивший задачи игрок награждается значком, отражающим определенное направление дезинформации. В общей сложности в ходе игры можно набрать шесть значков, отчасти опирающихся на отчет Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации (NATO StratCom CoE) "Труднопреодолимое цифровое зло", в котором подробно описываются различные методы дезинформации.

Включившийся в игру пользователь в поисках способов достоверного создания фейка запоминает свойства разных методов дезинформации и осознает уровень оказываемого ею влияния. Опыт создания фальшивых новостей повышает вероятность правильной идентификации таких новостей в реальной жизни.

Интегрированная в крупнейший в странах Балтии новостной портал Delfi браузерная игра в Литве выходит на литовском и русском языках, в Латвии – на латышском и русском, а в Эстонии – на эстонском и русском. Адаптированная к потребностям каждой из стран игра будет отличаться от своей первоначальной англоязычной версии.

"Чтобы играть было интереснее, события в игре локализуют. От английской версии игра будет отличаться тем, что в ней будут фигурировать случаи дезинформации именно в странах Балтии. Мы стремимся к тому, чтобы игровой контент не был чужд людям, поэтому адаптируем его, подбирая случаи дезинформации, которые уже разоблачены в средствах массовой информации", – делится подробностями глава Demaskuok.lt.

В успехе игровой формы в борьбе с дезинформацией и фальшивыми новостями не сомневается и руководитель Delfi Lietuva Витаутас Бенокрайтис – в контексте портала он видит ее как продолжение борьбы с фейком.

"В течение последних трех лет Delfi выделяет массу ресурсов и инвестиций на борьбу с фальшивыми новостями. Мы начали с Demaskuok.lt и, создав "Детектор лжи", стали членами международной сети проверки фактов, присоединились к инструменту Facebook, способствующему сокращению объема ложного контента в социальных сетях. Эта игра является еще одним нашим шагом в борьбе с пропагандой и фальшивыми новостями, только уже в иной – развлекательной, игровой – форме", – рассказывает В. Бенокрайтис.

Игру Bad News во всем мире уже опробовали миллионы пользователей, а исследование, проведенное Кембриджским университетом, в котором приняли участие 15 000 человек, дало совершенно неожиданные результаты. Всего 15 минут, проведенных в игре, где участника призывают вжиться в роль создателя фейковых новостей и, манипулируя чувствами виртуальных читателей, собрать как можно больше подписчиков, на 21 процент снизили степень доверчивости игроков в отношении дезинформации, и отличать настоящие новости от фальшивых им стало гораздо проще.

Поскольку исследования доказали, что ложь в интернет-пространстве распространяется быстрее, чем правда, а тексты, разоблачающие пропаганду, доходят далеко не до всех подвергшихся воздействию фейка пользователей, игра срабатывает подобно прививке от ложной информации. Прошедший игру и заслуживший все виртуальные значки почетного создателя фейка пользователь становится более устойчивым и лучше информированным, а значит, не таким доверчивым по отношению к фальшивым нарративам в реальном мире.

Испытайте себя в игре, нажав на ссылку:

https://getbadnews.delfi.lt/?c=lt&l=ru

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