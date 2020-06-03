Премьер-министр Литвы об отмене карантина: снимут не все ограничения

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после заседания правительства рассказал, как будет выглядеть жизнь в стране после отмены карантина, когда будет действовать только режим чрезвычайного положения.

Сквернялис рассказал о переменах в фейсбуке. После заседания правительства он сказал, что некоторые ограничения останутся в силе, а другие запреты станут рекомендациями.

"Все зависит от эпидемиологической ситуации и критериев, которые установлены. (...) Пока мы видим, что идем в верном направлении. Велика вероятность, что после 16 июня карантин будет отменен, тогда будет действовать чрезвычайное положение.

Во время ЧП, если говорить о ликвидации последствий, останутся в силе ограничения, по которым приняты решения: это касается массовых мероприятий, приезда из тех стран, где ситуация не под контролем и движение должно быть регулируемым. А остальные ограничения будут отменены или станут рекомендациями", – сказал премьер.

"На следующей неделе правительство обсудит эти предложения и новый правовой режим вернется так же, как мы шли к карантину", – заметил он.

Напомним, что карантин в Литве действует до 16 июня.

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