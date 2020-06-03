В Клайпеде без вести пропала женщина

Клайпедская полиция разыскивает пропавшую без вести Снайте Ивановене (1964 г.р.).

3 июня в полицию обратились близкие женщины, которые указали, что 1 июня женщина пошла погулять в парк в микрорайоне Пемпининкай (Клайпеда) и назад не вернулась.

Приметы: рост 169 см, темно-каштановые волосы до плеч, глаза голубые, худощавого телосложения. На женщине был серый короткий плащ, синие джинсы, коричневые ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам 112 или 870060710.

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