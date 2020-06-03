За что в Литве водительское удостоверение забирают на 10 лет

В Литве СМИ недавно сообщали о том, что молодой человек за злостное нарушение ДТП лишился прав сразу на 10 лет. Полиция акцентировала Delfi, что это не исключение, а нормальная практика.

В поле зрения полиции попал житель (1996 г.р.) Тургеляй (Шальчининкский район), который первый раз нарушил правила, когда был неопытным водителем (стаж был меньше двух лет).

Портал Delfi сообщал, что в ноябре 2014 г. он обогнал автомобиль и заблокировал дорогу, создав аварийную ситуацию. Молодой человек получил штраф в размере 175 евро и был лишен прав на 3 месяца.

Но меньше чем через две недели он снова нарушил правила и превысил скорость на 32 км/ч (получил штраф 159 евро и был лишен прав на 4 года).

В мае 2016 г. он же на BMW опасно маневрировал на дороге, подвергая опасности других участников движения. Кроме того, нарушитель ездил на незарегистрированном автомобиле, у которого не было ни техосмотра, ни страховки. Нарушителю назначили штраф 280 евро и лишили прав на 12 месяцев.

24 апреля 2020 г. в 16.30 ч. тот же водитель превысил скорость на 59 км/ч.

За систематическое нарушение ПДД молодого человека лишили прав на 10 лет.

По данным полиции, в Шальчининкском районе это уже второй водитель, лишенный прав на 10 лет.

Представитель Литовской дорожной полиции указал Delfi, что случаи лишения прав на долгий срок - нередкость.

Например, согласно 24 ст. закона о безопасном движении на дорогах, сказано, что если человек нарушил ПДД в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и его уже два раза лишали прав, то на третий раз права могут лишить на 10 лет.

Но не всегда прав лишают только за грубые нарушения ПДД. Например, за то, что водитель пользуется телефоном за рулем, грозит лишение прав на 1-3 месяца.

За то, что человек часто нарушает это правило, в соответствии с 8 ч. 24 ст. закона о безопасном движении на дорогах, на четвертый раз прав лишают на долгий срок.

Полиция подчеркивает, что если водитель был лишен прав три раза, после 4 нарушения права вернут только через 10 лет.

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