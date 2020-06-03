Глава комитета Cейма Литвы Валюс Ажуолас подтвердил опрос в качестве свидетеля

Во вторник председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам, "аграрий" Валюс Ажуолас был опрошен в качестве свидетеля в деле о возможно незаконном воздействии на законодательный процесс.

"Они (должностные лица) спрашивали у меня информацию, я всю информацию предоставил. Поскольку эти вопросы рассматривались в Комитете по бюджету и финансам, меня как председателя опросили, я предоставил информацию", – сказал BNS В. Ажуолас.

Он подтвердил, что был опрошен в качестве свидетеля. "(Опрошен) со статусом обычного свидетеля, я предоставил информацию в качестве обычного свидетеля", – сказал глава комитета.

Он сказал, что не может предавать гласности то, по поводу чего его опрашивали, лишь подтвердил, что "основные вещи касаются публичной информации".

"Самого содержания того, какую информацию я предоставил, я не могу раскрыть, поскольку это запрещают законы. Но основные вещи касаются публичной информации. Заседания комитета записываются, они являются открытыми, и высказывания как одних, так и других, будь это В. Суткус или М. Залаторюс, являются публичными", – сказал "аграрий".

Во вторник в канцелярии Cейма Литвы побывали сотрудники Службы спецрасследовний (ССР), они произвели выемку документов.

Во вторник же Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура сообщили о проведении досудебного расследования крупномасштабного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов.

Также сообщалось о задержании президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса, президента Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантаса Залаторюса и еще четырех представителей бизнеса, однако правоохрана конкретно не называла подозрения, предъявленные задержанным.

Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы. Правоохрана утверждает, что выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.

По данным правоохраны, среди законопроектов, из-за которых могло оказываться незаконное давление - рассматривавшийся в конце 2019 года пакет законов о бюджете Литвы на 2020 год, законы о налогах на имущество и прибыль банков и др.

В конце прошлого года, вместе с бюджетом, парламент с начала этого года на пять процентных пунктов до 20% повысил налогообложение прибыли банков и кредитных уний. Тариф налога 20% применяется только к прибыли более 2 млн евро и действует всего три года - при расчета налога на прибыль 2020-2022 годов.

Во время слушаний законопроекта, дискуссий о том, что повышенный налог будет применяться всего три года, не было. Почему применяется именно трехгодичный период, не было раскрыто и в сопроводительном документе. Один из инициаторов закона, председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам, "аграрий" Валюс Ажуолас впоследствии объяснил, что трехгодичный срок рекомендовало Министерство финансов.

М. Залаторюс тогда говорил, что АБЛ не договаривалась с членами сейма о повышении тарифа налога всего на три года.

В сейм также было внесено предложение обложить налогом имущество банков на сумму более 300 млн евро, однако нанятые парламентом эксперты раскритиковали предложение, и его слушание было отложено. Критически отнеслись к предложению и Европейский Центробанк, и Банк Литвы.

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