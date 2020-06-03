Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в начале заседания правительства попросил убрать с повестки дня вопрос., связанный со смягчением карантина. По его словам, все соответствующие решения будут приняты на следующей неделе.
"Поскольку все вопросы, связанные с карантином, мы планируем рассмотреть на следующей неделе, предлагают снять этот вопрос с повестки дня", – сказал министр.
Правительство приняло это предложение.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что, возможно, с 17 июня в Литве отменят карантин, и вступит в силу новый правовой режим.
По его словам, этот режим в случае необходимости позволит контролировать границы, а также вводить некоторые ограничения в экономическую деятельность.
"По предварительным данным, новый режим может вступить в силу с 17 июня. Окончательное решение будет принято на следующем заседании правительства Литвы", – писал Сквернялис.
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