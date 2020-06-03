Задержанная за рулем нетрезвая экс-судья избежала уголовной ответственности

Экс-судья Алитусского участкового суда Вайдуте Стангвилене в нетрезвом состоянии совершила ДТП. В ее организме было больше 2,4 промилле. Однако женщине удалось избежать уголовной ответственности, а расследование было прекращено.

Коллегия из трех судей Каунасского окружного суда решили освободить Стангвилене от уголовной ответственности, передав ее на поруки экс-судье Алитусского участкового суда Рамуне Кузмене, которая сейчас работает адвокатом. Суд решил также не назначать денежный залог, срок действия поруки - один год.

Кроме того, Стангвилене была лишена прав на вождение на 1,5 года (с 29 января, несмотря на то, что ДТП было совершено 24 декабря 2019 года, до конца января у нее были права).

Суд постановил конфисковать у Стангвилене автомобиль Nissan Primera (2002 г.в.). Эксперты оценили автомобиль в 1500 евро.

Согласно материалам дела, Стангвилене, которая проработала судьей 25 лет, совершила ДТП в нетрезвом виде 24 декабря 2019 года, около 14 ч. в Алитусе. На ул. Лигонинес на автомобиле Nissan Primera она зацепила стоявший у дороги VW Golf.

В организме судьи сначала было 2,44 , промилле, а через 15 минут - 2,59 промилле.

Декретом президента Стангвилене была уволена за унижение звания судьи.

Стангвилене была в числе 19 районных судей, которых в середине декабря приглашали на встречу с президентом Гитанасом Науседой.

На заседании Каунасского окружного суда Стангвилене сказала, что очень устала на работе.

"Был сложный период на работе, негармоничные отношения с сыном", – сказала в свое оправдание судья.

Она сказала, что в Сочельник была дома одна, поэтому выпила 200 мл бренди.

"Тогда в окно увидела свободное место на стоянке и решила переставить автомобиль – помню, села за руль, дала задний ход, и столкнулась с другим автомобилем, – сказала она. – Видела двух мужчин, которые махали руками, показывая, что надо остановиться, я и остановилась".

Но потом она рассказала, что на самом деле все было не так - только она не помнит, как все произошло, и как она выехала в город. По ее словам, о событиях того времени она узнала только со слов свидетеля.

Стангвилене сказала, что нанесенный ущерб водителю автомобиля возместила.

Свидетель происшествия, ехавший за Nissan Primera Стангвилене сказал, что "автомобиль стал вихлять на дороге и несколько раз заехал на пешеходную дорожку".

"Я подумал, что у водителя проблемы со здоровьем, поэтому позвонил по номеру 112, – сказал мужчина. – А потом увидел, что водитель, пытаясь с ул. Лигонинес заехать во двор, повернула налево и оказалась перед ехавшим прямо автомобилем". И свидетель, и другой мужчина заехали во двор дома, там они и увидели, как произошло ДТП. Из автомобиля вышла женщина, с виду она явно была пьяна, но запаха алкоголя свидетель не чувствовал.

В автомобиле второго водителя был видеорегистратор, поэтому ДТП было снято на камеру.

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