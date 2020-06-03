Сотрудники ССР побывали в Сейме и произвели выемку документов

Во вторник в канцелярии Сейма Литвы побывали сотрудники Службы спецрасследовний (ССР), они произвели выемку документов.

Эту информацию подтвердил временно исполняющий обязанности канцлера парламента заведующий Финансовым отделом Марюс Жукас.

"Ничего не прокомментирую, могу лишь подтвердить, что были", – сказал он BNS.

По словам М. Жукаса, он сам общался с должностными лицами "настолько, насколько это требует выполнение его обязанностей", он не мог сказать, опрашивали ли кого-то из канцелярии.

Временный канцлер также подтвердил, что должностные лица изъяли некоторые документы, однако не мог раскрыть, какие.

Во вторник Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура сообщили о проведении досудебного расследования крупномасштабного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов.

Также сообщалось о задержании президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса, президента Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантаса Залаторюса и еще четырех представителей бизнеса, однако правоохрана конкретно не называла подозрения, предъявленные задержанным.

Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы. Правоохрана утверждает, что выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.

Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и, представляя ее членов, а также интересы других субъектов предпринимательства, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для субъектов предпринимательства.

М. Залаторюса подозревают в участии в нескольких эпизодах преступной схемы.

По словам адвоката М. Залаторюса, Айдаса Мажейки, его подопечный был освобожден во вторник вечером. Ему предъявлены подозрения в торговле влиянием.

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