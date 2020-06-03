Задержанный по делу о коррупции Залаторюс отпущен на свободу

Президенту Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантасу Залаторюсу предъявлены подозрения в торговле влиянием, после опроса во вторник он был освобожден, информировал его адвокат.

"Он находится дома. Вчера отпущен после допроса", – сказал в среду BNS его адвокат Айдас Мажейка.

Он утверждает, что М. Залаторюсу предъявлены подозрения в торговле влиянием, в доме у подозреваемого проведен обыск.

"С утра у него был проведен обыск (...) Дома, на рабочем месте, в автомобиле – традиционно", – сказал адвокат.

А. Мажейка также добавил, что пока как он, так и его подзащитный воздерживаются от комментариев расследования, проводимого правоохранительными органами.

Во вторник Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура сообщили о проведении досудебного расследования крупномасштабного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов.

Также сообщалось о задержании президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса, М. Залаторюса и еще четырех представителей бизнеса, однако правоохрана конкретно не называла подозрения, предъявленные задержанным.

"Лицо считается подозреваемым с момента задержания. В данный момент мы не детализируем, какие подозрения, кому предъявлены", – уточнила BNS представитель ССР Рената Кеблене.

Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы. Правоохрана утверждает, что выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.

Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и, представляя ее членов, а также интересы других субъектов предпринимательства, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для субъектов предпринимательства.

М. Залаторюса подозревают в участии в нескольких эпизодах преступной схемы.

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