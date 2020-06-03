Глава Минздрава Литвы: карантин могут отменить

После 16 июня карантин в Литве могут отменить, если количество случаев заболевания коронавирусом расти не будет, сказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Как раз сегодня будем обсуждать на заседании комитета COVID-19, собираем обобщенные данные юристов по вопросу, достаточно ли чрезвычайного положения, можно ли отказаться от карантина. Мы надеемся, если все будет хорошо, если ситуация не ухудшится, есть такая возможность, что после 16 июня карантин не будет продлен", – сказал в среду в интервью Литовскому радио Верига.

"Если все будет хорошо и будет так, как сейчас, если количество заболеваний снизится, мы надеемся, что необходимости в карантине не будет", – заметил министр.

В последние дни в Литве устанавливают пос несколько случаев коронавируса в день. В больницах страны находятся 58 пациентов с COVID-19, двое в реанимации.

Всего до вторника было подтверждено 1682 случая заболевания. С целью пресечения распространения болезни 16 марта в Литве был введен карантин, который продлили до 16 июня.

Правительство Литвы утвердило критерии, которыми будет руководствоваться при отмене карантина. Один из критериев - суммарный показатель случаев заболевания на 100 000 жителей за последние 14 дней, не менее 90% новых случаев за неделю должны фиксироваться в локализованных очагах.

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