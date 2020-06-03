Якобы похищенную в Клайпедском районе женщину нашли дома - сообщают о конфликте между сожителями

В Клайпедском районе ночью разыскивали зафиксированный видеокамерами автомобиль. Сообщалось, что в машину насильно посадили молодую женщину у увезли, связаться с ней не удается. В среду рано утром представитель Клайпедской полиции Андромеда Грауслене сказала, что молодую женщину нашли живую и здоровую в ее же доме.

2 июня, в 16 ч., по Единому номеру помощи поступил звонок. Звонила сама женщина. Вскоре связь оборвалась. Телефон был выключен.

Полиция выяснила, что звонили из деревни Мазуришкяй (Клайпедский район).

На месте происшествия нашли очевидца, который видел, как в черный, вероятно, Mercedes молодой человек силой усадил молодую женщину 20-22 лет.

Полиция постоянно звонила на номер, с которого поступил звонок. Через несколько часов молодая женщина ответила, сказала, что у нее все хорошо и снова выключила телефон.

В среду рано утром Грауслене сказала, что молодую женщину нашли дома. По предварительным данным, у нее был конфликт с сожителем. С женщиной все в порядке.

Молодую женщину (1987 г.р.)нашли в квартире на ул. Кретингос (Клайпеда) около 4 ч. утра. С ней был ее сожитель (1987 г.р.). Его для выяснения обстоятельств доставили в комиссариат. Начато расследование по факту незаконного лишения свободы.

Грауслене в интервью Литовскому радио подтвердила, что и молодая женщина и ее сожитель находятся в комиссариате, их опрашивают.

"Сейчас оба они в комиссариате, их опрашивают, по предварительным данным, сожители поругались в автомобиле. Тогда женщина вышла из машины, мужчина ее силой посадил обратно, что и видел свидетель", – сказала представитель полиции.

Полиция благодарит жителей за помощь.

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