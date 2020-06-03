С конца июня Куршская коса будет по карману только состоятельным людям: увеличился экологический сбор

Этим летом отдыхающим в Ниде придется потратить больше денег. С 20 июня за въезд в Ниду на автомобиле придется заплатить 30 евро. В прошлом году плата составляла 20 евро. Нерингский муниципалитет отмечает, что цель такого решения - ограничение потока автомобилей. Однако некоторые жители косы считают, что главная цель - собрать больше денег.

Такое решение о повышении платы за въезд горсовет принял в декабре 2019 года. Сейчас плата составляет 5 евро.

Правда, горсовет сделал бесплатным въезд на косу 1-2 ноября, в последнюю пятницу и субботу сентября, в феврале на праздник корюшки и на праздник рыбца в апреле.

Мэр Неринги Дарюс Ясайтис сказал Delfi, что иного способа регулирования потока транспорта нет. Якобы в прошлом году, несмотря на плату в размере 20 евро, поток рос. В 2019 г. в Нерингу въехали 207 614 автомобилей (из них легковые - 189 603).

Ясайтис сказал, что предлагают даже повышать сбор с мая. "Иного пути нет. Уже 31 мая была катастрофа. Мы не справляемся с потоком. Поэтому есть предложение поднять сбор с 1 мая до 10 евро. А в пик – 30 евро. Поможет ли это, сложно сказать", - заметил мэр.

Он рекомендует отдыхающим приезжать в Нерингу на автобусе. Однако из-за карантина количество пассажиров в автобусе ограничено, поэтому это могло вызвать рост потока машин.

Ясайтис, кажется, забыл, что большая часть въезжающих - "нерингцы на бумаге", у которых есть на косе недвижимость и они декларировали место жительства в Неринге. По данным на 1 января, в Неринге место жительства декларировали 5063 жителя (реально на косе проживает не больше 2000 человек). Все, кто декларировал место жительства на косе, могут въезжать в Нерингу бесплатно.

Не все жители Неринги одобряют повышение сбора. Некоторые считают, что получаемые средства используют неэффективно, их собирают в общий котел, а потом "проедают".

Член горсовета, житель Неринги Андрюс Багдонас сказал Delfi, что сбор - это прикрытие для наживы. По словам Багдонаса, мэр жалуется на нехватку мест для парковки, а на самом деле паркинги никто не приводит в порядок и не обеспечивает альтернативное сообщение.

"Сейчас мы каждый год поднимаем сбор, но альтернативного сообщения нет. Парома Клайпеда-Нида нет, Raketа из Каунаса ходит по космической цене, состояние велодорожки из Клайпеды до Пярвалки катастрофическое, ходят старые автобусы, ни о каких электробусах не говорят. Я предлагал пустить электробус, чтобы он возил людей бесплатно. Это помогло бы снизить поток автомобилей. Мне ответили, что надо собрать деньги на это. Выяснилось, что экология - только прикрытие, чтобы собрать больше денег", - сказал Delfi Багдонас.

По его словам, раньше сбор составлял 20 литов - это 6 евро, сейчас он будет 30 евро - 100 литов!

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