Секмокас: Литва станет мостом для электроэнергии с БелАЭС

Правительство Литвы в среду намерено рассмотреть проект соглашения Балтийских стран о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами, и бывший министр энергетики Арвидас Секмокас говорит, что Литва таким образом отходит от своих прежних намерений и по сути становится мостом для электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) на рынок Евросоюза (ЕС).

По его словам, когда БелАЭС будет введена в эксплуатацию, Литва не разрешит торговать электроэнергией с этой страной, однако это не значит, что технически электроэнергия с БелАЭС не будет попадать через Литву в Латвию, а уже потом - на общий рынок ЕС и обратно в Литву.

"Имеет место нулевая пропускная способность для коммерческого потока, то есть для покупки электроэнергии, но технический поток будет идти, это и отмечает в декларации Министерство энергетики. Именно поток электроэнергии приносит электроэнергию на рынок ЕС, а потом уже все участники ЕС могут это электричество на рынке покупать", - сказал BNS экс-министр энергетики, делегированный на эту должность консерваторами.

По словам Секмокаса, если бы было достигнуто солидарное решение трех Балтийских стран не покупать электроэнергию с БелАЭС, то ситуация были бы иной.

"Тогда Латвия, Эстония - если бы были сертификаты, что это электроэнергия, которая пришла из Беларуси, так эта электроэнергия не продавалась бы на рынке. Денежные потоки не шли бы в Беларусь", - сказал бывший министр энергетики.

Он подчеркнул, что в таком случае закон, направленный против покупки электричества с БелАЭС не может обеспечить, что белорусское электричество не будет попадать на рынок Балтийских стран - закон запрещает Литве покупать белорусскую электроэнергию, но не говорит, будет ли эта электроэнергия покупаться на границе Литвы и Беларуси, или же из Латвии.

Правительство в среду рассмотрит проект совместного соглашения стран Балтии о торговле электроэнергией с третьими странами на период до 2025 года, когда энергосети Балтийских стран будут синхронизированы с европейскими сетями.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что соглашение позволит Литве провести в жизнь требования закона и не покупать электроэнергию из Беларуси.

Минэнергетики сообщило, что новую методику начнут применять сразу, как только Литва запретит торговлю через литовско-белорусскую перемычку, когда заработает БелАЭС, и будет действовать временно, до 2025 года.

Намечается ввести систему сертификатов происхождения - она позволит идентифицировать происхождение импортируемой электроэнергии, чтобы в Литву не попадало белорусское электричество, а также новую плату за инфраструктуру.

В представленном в парламентский Комитет по европейским делам материале, который получило агентство BNS, указано, что страны Балтии достигнут совместного регионального соглашения, решение Литвы не покупать электричество будет признано партнерами, в ином случае страны Балтии и Еврокомиссия (ЕК) не будут поддерживать Литву.

В первом случае снизится общий максимально возможный объем электроэнергии из третьих стран на рынке Балтийских государств, во втором - Латвия и Эстония утвердят двустороннюю методику для торговли с третьими странами.

Если общее соглашение будет достигнуто, то страны Балтии заручатся политической поддержкой ЕК, которая важна для синхронизации сетей, на нее можно будет надеяться получить максимальное финансирование - 75%, если же договориться не удастся, то высок риск не получить финансирование.

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