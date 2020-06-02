Инициативу депутата Госдумы РФ по пакту Молотова-Риббентропа глава МИД Литвы называет подменой истории

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс называет попыткой фальсификации истории предложение по отмене принятого Съездом народных депутатов СССР тридцать лет назад решения осудить пакт Молотова-Риббентропа. С такой инициативой выступил Депутат Госдумы России, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев.

Л. Линкявичюс говорит, что обсудил вопрос на состоявшейся во вторник встрече глав дипломатических ведомств Балтийских стран и Польши.

"Это одна из многих попыток сфальсифицировать историю, очень жаль, но, видимо, не последний пример такой попытки. Мы постоянно наблюдаем эти примеры, это - и зарегистрированный в Думе (Государственной Думе РФ - ред.) соответствующий проект", - сказал BNS министр.

По словам Л. Линкявичюса, с коллегами из Латвии, Эстонии и Польши достигнута договоренность "пристально следить за ситуацией". Этому вопросу было уделено внимание и на состоявшейся почти месяц назад встрече Совета безопасности ООН, на которой председательствовала Эстония.

"Если это получит продолжение, мы категорически и решительно будем реагировать, координируя действия, как мы это делали и до сих пор", - сказал министр.

В 1989 году Съезд народных депутатов СССР принял постановление "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года", которым депутаты осудили этот документ и признали его недействительным.

Депутат Госдумы России, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев в конце мая зарегистрировал предложение отменить это политическое решение. Политик утверждает, что оно "не соответствует принципам исторической справедливости" и было принято "в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет" и под давлением со стороны внешних сил.

Rusijos Dūma Foto: Itar-Tass / Scanpix

23 августа 1939 года министры иностранных дел Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении - так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему.

В соответствии с ними, советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война, Литва и Польша были оккупированы.

В последнее время президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Польша в ответе за развязывание Второй мировой войны, оправдывал пакт Молотова-Риббентропа, утверждая, что у России не было иного выхода, как только его подписать.

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