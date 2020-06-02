Сейм окончательно отклонил предложение об импичменте Ирине Розовой

Сейм Литвы во вторник окончательно отклонил выдвинутую оппозицией инициативу об импичменте парламентарию Ирине Розовой.

62 голосами правящих принято решение отклонить предложение о сформировании специальной комиссии по расследованию, которая подготовила бы заключение об основаниях для начала процесса импичмента.

За то, чтобы предварительно внесенный вариант инициативы импичмента был возвращен инициаторам на доработку, проголосовал 41 оппозиционный парламентарий.

Голосование во вторник было проведено после получения заключения о прежнем голосовании Комиссии по этике и процедурным вопросам, когда возник спор, обязан ли был Сейм сформировать инициированную оппозицией комиссию.

Импичмент И. Розовой за сокрытие связей с российскими дипломатами инициировали парламентарии, собравшие 44 подписи. Инициаторы аргументировали, что И. Розова своими действиями "могла грубо нарушить Конституцию и нарушила присягу члена Сейма", так как "с целью получения разрешения на работу с секретной информацией И. Розова (...) сознательно пыталась скрыть от сотрудников Департамента госбезопасности (ДГБ) свои связи и их характер с представителями дипломатического корпуса России".

Эти контакты И. Розова не указала в вопроснике ДГБ, который заполняется с заявлением на работу с секретной информацией. ДГБ провел проверку и рекомендовал спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису не предоставлять ей такое разрешение.

В документе ДГБ говорилось о встрече И. Розовой с российскими дипломатами по поводу финансовой поддержки Русского альянса, а также о том, что член Сейма встречалась с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.

И. Розова говорит, что ее контакты с российскими дипломатами не носили личный характер, и потому ей не нужно было декларировать их в вопроснике ДГБ.

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