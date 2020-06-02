Глава МИД: предложенное соглашение по электричеству с БелАЭС не отвечает интересам Литвы

Предлагаемое Министерством энергетики совместное соглашение Балтийских стран о торговле электроэнергией с Беларусью и третьими странами не отвечает интересам Литвы, говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Он обещает призвать правительство не поддерживать предложение министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, так как компромиссы, позволяющие трём странам Балтии занимать различную позицию в вопросе о покупке электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) "не должны быть приемлемы".

"Это проект соглашения, который, на мой взгляд, не устраивает интересы Литвы, и я не считаю, что правительство должно его одобрить. Я говорил об этом и своему коллеге - министру энергетики", - сказал BNS Л. Линкявичюс.

"Наша принципиальная позиция такова, что страны Балтии должны занимать скоординированную позицию, единую в вопросе отказа от покупки электроэнергии с этого небезопасного объекта по всем аспектам, у нас есть определенное понимание и в Еврокомиссии (ЕК). Нам не следует отходить с этих позиций, и такие компромиссы не должны быть приемлемы", - сказал министр.

Как сообщило Минэнергетики, правительство в среду рассмотрит совместное соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией с третьими странами на период до 2025 года, когда энергосети Балтийских стран будут синхронизированы с европейскими сетями.

Ж. Вайчюнас говорит, что соглашение позволит Литве провести в жизнь требования закона о недопустимости попадания электроэнергии из Беларуси в Литву.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!