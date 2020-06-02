Вернувшаяся в Литву в отпуск во время карантина эмигрантка: мы убедились, что нам говорят неправду

В Литве карантин продлен до 16 июня, и границы, если не считать некоторых исключений, закрыты. Однако люди, которым довелось пересекать границу, делятся своим опытом и уверяют, что не все так, как говорят власти – там, где должен действовать жесткий порядок, можно проехать свободно, а там, где проверки минимальные, вслед шлют угрожающие сообщения.

В Литву сейчас можно въехать через следующие КПП: Бутинге-Руцава, Кальвяй-Мейтене, Салочай-Гренцтале и Смелине-Медуми, а из Польши – Калвария-Будзиско, Лаздияй-Арадники.

По действующим правилам, после возвращения не надо изолироваться на 14 дней, если вы ездили в Польшу после 11 мая по работе, учебе или бизнесу или если приехали из Эстонии и Латвии после 15 мая.

Однако читатели портала делятся разным опытом – с редакцией Delfi связались две женщины. Одна из них на автомобиле приехала из Германии через Польшу, а другая – из Латвии. Обе они были удивлены тем, что порядок был иным.

Агне, которая работает в Германии, сказала Delfi, что несколько дней назад с мужем решила вернуться в Литву на машине через Польшу. Семья ехала в отпуск.

"На немецко-польской границе мы поняли, что все эти запугивания про то, что проехать невозможно - миф. На этой границе мы провели 1,5 минуты. Конечно, была проверка. У нас были трудовые соглашения из Германии, а на польской стороне у нас померили температуру, затем спросили, есть ли у нас трудовые договоры. Мы ответили, да. Никто ничего не проверял", - рассказала Агне.

"После первой проверки мы ехали дальше. Мы слышали, что по польской территории можно ехать только вечером и только транзитом, мы ехали днем. Значит, эти утверждения были ложью. Мы пересекли немецко-польскую границу около 12 ч. Еще пошутили, что могли везти 5 нелегалов - нас никто не проверял. На литовской границе подбежали два "уфонавта" в белом, измерили температуру. У мужа было 37. Нам сказали, что все в порядке, можно ехать", - рассказала Агне.

По ее словам, никто не задавал никаких вопросов, не проверял паспорта.

"Это называется контроль? Не понимаю, везде объявлена чрезвычайная ситуация, и никто не проверяет документы? Не было никакой регистрации, ничего не заполняли, не было обязательства провести в изоляции 14 дней – ничего подобного! Даже ничего не сказали об обязательном тесте на Covid-19. Если даже паспорта не проверяют, о чем речь?", - удивлялась женщина.

Она так и не поняла, надо ли им провести в изоляции 14 дней, ведь у них даже не спросили, откуда они приехали.

В редакцию обратилась и Ингрида, которая работает в сфере туризма, она по работе ездила в Бауску (Латвия).

"В Латвии у меня проверили документы, температуру – все в порядке. Я возвращалась в тот же день, порядок был тот же. Снова куда-то носили документы, мерили температуру, разрешили ехать дальше. А на следующий день я получила сообщение из Национального центра общественного здравоохранения, мне сообщили, что я должна заполнить согласие на самоизоляцию. Правда, потом я прочитала документ еще раз и обнаружила, что если я приехала из Латвии или Эстонии изоляция не требуется, но если такие сообщения получат мои клиенты и заполнят согласие? Неужели им придется провести две недели в изоляции?", – вопрошала она.

Женщину обеспокоил тот факт, что ее данные где-то фиксируют, возможно, следят за каждым ее шагом.

"Я не понимаю, почему хранят мои данные? Если говорят, что границу можно пересекать свободно, таких сообщений не должно быть. Сейчас за мной следят, как это было в СССР. Значит, вам без вашего согласия не могут прислать эл. письмо, а министерство и другие учреждения могут хранить данные и посылать сообщения", – удивлялась Ингрида.

Представитель НЦОЗ Ауримас Раулинайтис сказал, что сложно комментировать, когда не знаешь подробности о конкретной ситуации.

"Но в первом случае такого не могло быть - СОГГ проверяет документы каждого въезжающего, поскольку иностранцев без специальных разрешений в Литву не впускают. Проверка документов не имеет ничего общего с работой НЦОЗ. НЦОЗ измеряет температуру и предупреждает приезжих о том, что они должны провести 14 дней в изоляции. Если человек не должен находится в изоляции, его пропускают пограничники", - сказал он.

Специалист напомнил, что приезжим из Польши не нужно изолироваться, если они являются гражданами Литвы, которые ездили в Польшу по работе, учебе или бизнесу.

Что касается второй ситуации Раулинайтис сказал, что приехавшим из Латвии не надо проводить 14 дней в изоляции, если они не приехали туда из других стран (например, на самолете или пароме).

"Информацию собирают латвийские пограничники и передают литовской стороне. Таким людям, если они честно не зарегистрировали факт пересечения границы, высылают сообщение с уведомлением о самоизоляции. Люди, которые утверждают, что их необоснованно хотят изолировать, обычно умалчивают о том, что приехали в Латвию из другой страны, чтобы избежать изоляции", – сказал он.

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