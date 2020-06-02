В Вильнюсе временно изменится маршрут некоторых автобусов

Компания Susisiekimo paslaugos информирует, что 3 июня из-за ремонта железнодорожного переезда на ул. Думу между ул. Шяурине и С.Баторо с 9 до 21 ч. временно изменится маршрут 14, 18 и 115 автобусов, а также будет ограничено движение автомобилей. 3 июня на ул. Думу будет запрещено движение грузовых автомобилей общей массой 5 т. Место ремонта можно будет объехать по дорогам A15, A19.

Из-за ограничений автобус 14 маршрута, который едет из Рудамины в Новую Вильню, до остановки "кольцевая Новой Вильни" будет следовать по обычному маршруту, а далее по ул. Линксмои и Прамонес до остановки Новая Вильня. Назад автобусы будут ехать по той же трассе. Автобусы дополнительно остановятся на у. Линксмои и на остановке Новая Вильня, но не будут останавливаться на остановках Риту (Гяровес), Карклену, Жвирблю, Думу, Янкос Купалос, Еву, Гандру, Ругягелю, Бичу, Ужкемё и Ариму.

Foto: SĮ „Susisiekimo paslaugos“

Автобусы 18 маршрута из Антакальниса до остановки Уосю будут ехать по обычной трассе. Далее – по ул. А.Коелавичаус и Ариму до остановки Ариму. Назад по той же трассе. Автобусы дополнительно остановятся на остановках. Я.Купалос, Еву, Гандру, Ругягелю, Бичу, Ужкемё и Ариму, но не остановятся на остановках А.Коелавичаус, Думу, Тремтиню, Гяню, Республикине психиатрине лигонине, Парко и кольцевая Новой Вильни.

Foto: SĮ „Susisiekimo paslaugos“

115 автобус из Антакальниса до остановки Уосю будет ехать по обычной трассе, далее - по ул. А.Коелавичаус и Ариму до остановки Ариму. Назад по той же трассе. Автобусы дополнительно остановятся на остановках. Я.Купалос, Еву, Гандру, Ругягелю, Бичу, Ужкемё и Ариму, но не остановятся на остановках А.Коелавичаус, Думу, Тремтиню, Гяню, Республикине психиатрине лигонине, Парко и кольцевая Новой Вильни.

Foto: SĮ „Susisiekimo paslaugos“

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