Литовская реальность: во время карантина некоторые школьники не получали дома горячую еду

1 июня отмечают Международный день защиты детей. По этому случаю неправительственные организации обращают внимание на то, что страну ждет немало испытаний. Во время карантина многие дети оставались без горячей еды, жили в условиях эмоционального напряжения, не у всех была возможность учиться.

По показателю относительной нищеты с трудностями сталкиваются 20% детей в Литве. Уровень нищеты среди детей в нашей стране много лет был одним из самых высоких в ЕС. Положение семей немного улучшилось, когда стали выплачивать "детские" деньги, сказала глава Национальной сети организаций по снижению уровня нищеты Айсте Адомавичене.

По словам собеседницы Delfi, карантин значительно ухудшил ситуацию.

За помощью начали обращаться семьи с детьми, которые раньше неплохо держались. Доходы снизились, дети остались дома, их потребности выросли. Те сухие пайки, которые детям выдавали, не заменили школьное питание. Люди с небольшими доходами, если у них есть необходимые социальные навыки, могли приготовить еду из полученных продуктов. Но в семьях, где у родителей нет социальных навыков, существует большой риск, что дети останутся без горячей пищи", – сказала Адомавичене.

Глава сети организаций сказала, что с такими проблемами столкнулись не только дети в семьях пьющих родителей.

"С большими трудностями столкнулись одинокие матери, особенно если у них есть маленькие дети. В начале карантина было много страха, люди боялись ходить в магазины с детьми, а детей одних не оставишь, ведь они маленькие, а есть что-то надо. Другой момент – если доходы у людей небольшие, или они занимаются индивидуальной деятельностью, и лишились доходов, столкнулись с трудностями, они обращаются за помощью. Те семьи, которые и до этого едва сводили концы с концами, у них не было сбережений, для них это нелегкий период", – сказала Адомавичене.

Недавно был проведен опрос, который показал, что каждому 10-му жителю Литвы не хватает денег на еду, каждому 5 – на оплату аренды или коммунальных услуг.

"Если сейчас люди не могут заплатить за услуги, со временем их долги передадут коллекторам. Есть риск, что эти люди окажутся в нищете. Если не будут предприняты меры, не будет помощи муниципалитета или правительства, то появятся большие проблемы", – предупредила Адомавичене.

Она также призвала власти думать о возможности второй волны и обеспечить минимальные потребности таких семей и их детей в будущем. Подумать, как доставлять детям горячую еду.

"Возможно, это потребует больше расходов, но это окупится через детей, это будет помощью для небольшого бизнеса, который займется доставкой. Это можно организовать, поскольку члены нашей организации в Вильнюсе во время карантина доставляли горячую еду", – сказала Адомавичене.

Для детей из малоимущих и проблемных семей удаленное обучение было серьезным вызовом. По словам Адомавичене, нередко у родителей таких детей нет ни навыков, ни знаний для того, чтобы помочь детям создать эл. почту, подключиться к программам.

"Сначала была нехватка компьютеров, возможностей подключения к системе. Часть учеников серьезно пострадала, проявилось неравенство возможностей. Часть школ отлично справлялась с удаленным обучением, и дети почти не почувствовали дискомфорта, а, возможно, стали более грамотными в плане технологий. А часть детей была лишена качественного обучения", – сказала она.

Она заметила, что детям, которые посещали дневные центры, в учебе помогали работники этих центров.

"Но были случаи, когда невозможно было создать условия для обучения. Например, если в семье 3-4 человека, которые живут в одной комнате или семья с 6 детьми в двух комнатах, как детям учиться? Это либо невозможно, либо занимает много времени. Была история, когда ребенок заканчивал делать уроки в 12 часов ночи", – сказала Адомавичене.

Она предложила в будущем подумать над возможностью открыть школы, дневные центры для детей из таких семей.

"Может, какой-то общинный дом, где можно поставить компьютеры, и чтобы с детьми был взрослый, который может им помочь подключиться, выслать задания", – предложила Адомавичене. Она заметила, что не все семьи летом смогут нанять репетиторов, чтобы нагнать упущенное.

"Мы рекомендуем организовывать тематические лагеря, чтобы дети могли пополнить знания в сфере ИТ, английского, математики", – сказала она.

Международный день защиты детей отмечают с 1950 года.

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