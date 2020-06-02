Глава Минфина Литвы: экономические тенденции положительны

В мае, после особо тяжелого апреля этого года, тенденции в экономике были положительным, невзирая на достаточно унылые настроения в секторе услуг, заявил министр финансов Литвы Вилюс Шапока.

"Апрель, на который неизбежно повлияла пандемия, был особенно тяжелым для литовской экономики, очень не благодатный для экономических результатов. Однако в мае, невзирая на большую неопределенность и риски будущего, были видны признаки оживления. Конечно, цифры еще не радуют, однако тенденция положительная", – заявил В. Шапока на пресс-конференции во вторник.

По его словам, заметны позитивные признаки на рынке труда – с конца апреля уровень безработицы стабилизировался, регистрировалось больше свободных рабочих мест.

Также, по словам министра финансов, улучшаются ожидания бизнеса и потребителей – общее доверие участников экономики в мае, по сравнению с апрелем, выросло на 2 проц. пункта, показатель доверия к промышленности – на 7 проц. пунктов.

Невзирая на это, по словам В. Шапоки, настроения сектора услуг остаются унылыми.

"После значительного падения в мае, по сравнению с апрелем, показатель доверия снизился еще на 5% проц. пунктов", – сказал В. Шапока.

Минфин прогнозирует, что ВВП Литвы, в зависимости от возможностей обуздания кризиса с коронавирусом, в этом году может сократиться в диапазоне от 2,8 до 7,3%. По словам В. Шапоки, прогнозы планируется пересмотреть в конце июня.

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