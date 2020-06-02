Премьер Литвы не будет выдвигать Вайчюнаса в министры экономики

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не будет выдвигать министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса в министры экономики и инноваций – эту должность он сейчас занимает временно.

С. Сквернялис утверждает, что Ж. Вайчюнас сам не хочет менять министерство, хотя он хорошо выполняет обязанности временного министра.

"Министр не желает менять характер работы, он прекрасно справляется в сфере энергетики, прекрасно выполняет функции временного министра экономики", – сказал премьер журналистам во вторник.

BNS пока не удалось связаться с Ж. Вайчюнасом.

С. Сквернялис сказал, что будет выдвигать кандидата в министры экономики после согласования с президентом, а это может произойти еще во время этой парламентской сессии, до ухода на каникулы.

О рассмотрении кандидатуры Ж. Вайчюнаса в министры экономики сообщил на минувшей неделе президент Гитанас Науседа. В таком случае на пост министра энергетики искали бы другого претендента.

Должность министра экономики и инноваций остается вакантной с декабря прошлого года, когда бывший министр Виргиниюс Синкявичюс приступил к работе еврокомиссаром по вопросам окружающей среды.

Президент Г. Науседа в феврале отклонил выдвинутую на этот пост кандидатуру премьерского советника Лукаса Савицкаса.

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