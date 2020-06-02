Генкомиссар о переговорах с подозреваемым, который застрелил полицейского: у него спросили, вооружен ли он

Раненая сотрудница полиции готова вернуться на службу сразу же, как только это позволит состояние ее здоровья, сказал генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

Он сказал, что в понедельник около часа беседовал с пострадавшей сотрудницей полиции, которую Стасис Брасас ранил в ногу (напомним, что коллега женщины Саулюс Жимантас был убит).

"наверное, на фоне всей этой трагической ситуации есть лишь один положительный момент - сотрудница полиции готова вернуться на службу, когда ей это позволит состояние здоровья. Конечно, я говорил с ней о необходимости получить психологическую помощь, пройти реабилитацию, что надо восстановиться. Однако она готова вернуться на службу", – сказал Пожела.

По его слова, раненая сотрудница полиции рассказала детали происшествия, но он сам не может обо всем рассказывать, поскольку ведется расследование.

По словам Пожелы, раненую сотрудницу еще не опросили как свидетеля, ее показания "будут важны для расследования".

Пожела повторил, что у членов экипажа были жилеты двух типов – более надежной защиты и минимальной. На Жимантасе, по предварительным данным, жилета не было. В обязательном порядке полицейские должны надевать только бронежилет более низкой степени защиты, который, по словам Пожелы, может защитить лишь от удара ножом, но не от огнестрела.

"Могу сказать лишь, что полицейские пытались говорить с подозреваемым, но недолго все длилось. В числе заданных вопросов был вопрос "есть ли у тебя оружие", подозреваемый ответил "нет", – сказал генкомиссар.

По его словам, после этого происшествия будут оценивать средства защиты стражей порядка. Как Пожела, так и глава МВД Рита Тамашунене акцентировали, что в Тельшяйском комиссариате ведется тщательная проверка и проводят аудит.

Пожела сказал, что особое внимание уделять браконьерам и хранению нелегального оружия. Ранее сообщалось, что у Брасаса разрешения на ношение оружия не было.

Напомним, что 29 мая в Литве был застрелен один полицейский, а его напарница ранена. Подозревают, что это дело рук подозреваемого в семейном насилии Брасаса.

Раненый Жимантас скончался на месте. Брасас угрожал убийством своей жене – об этом в полицию женщина сообщила 28 мая вечером. Полиция приехала, но не нашла подозреваемого. В пятницу утром полицейские снова приехали в дом к Брасасу, тот открыл огонь, а затем поджог дом.

На пожарище обнаружили обгоревшее тело и оружие. Эксперты выяснили. что это тело Брасаса.

Это не первая гибель полицейского в Тельшяйском районе: в 2016 г. в Тришкяй подозреваемый в насилии ножом нанес смертельное ранение приехавшему по вызову полицейскому.

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