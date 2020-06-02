Во вторник возобновляются рейсы из литовской Паланги в Дортмунд

BNS ru.DELFI.lt

Во вторник венгерская авиакомпания Wizz Air возобновляет регулярное авиасообщение из литовской Паланги в Дортмунд. Это первый рейс из аэропорта Паланги со второй половины марта, когда Литва объявила карантин и закрыла границы из-за коронавируса.

Самолет вылетит из литовского приморского курорта в Дортмунд во вторник в 18.50, обратный рейс намечен на 19.20. Рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам, сообщила BNS компания-оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai. В данный момент возобновлено авиасообщение из Вильнюса с Осло, Ригой, Таллином, Франкфуртом, Дортмундом, во вторник также планируется возобновить рейсы в нидерландский город Эйндховен. Из Каунасского аэропорта возобновляются рейсы в Эйндховен и в норвежские Олесунн и Берген. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: