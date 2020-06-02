Вскоре вступит в силу налог на автомобили: несмотря на кризис от идеи не отказываются

Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, в Литве растет уровень безработицы, снижаются зарплаты, однако никто не намерен отказываться от введенной платы за регистрацию автомобилей, которая начинает действовать с 1 июля. Правда, экономисты не видят в этом никакой проблемы и считают, что это не коснется тех, кто больше всего пострадал от кризиса, а власти поддержат людей иным способом.

Введение этого налога было утверждено в декабре 2019 года. Сначала планировалось, что он вступит в силу с января 2020 года, потом с начала апреля, но затем отсрочили до июля.

Сейчас, несмотря на экономический кризис, связанный с коронавирусом, власти не намерены отказываться от этого налога.

Представитель Министерства охраны окружающей среды Раймонда Карнацкайте сказала, что изменить дату вступления закона в силу может только парламент. По теперешним данным, закон вступит в силу 1 июля, а администрировать его будет Regitra.

"Наша цель – обеспечение гармоничного сбора (налога на регистрацию - ред.) в бюджет и предоставление простой для клиентов услуги.

Решение о дате вступления закона в силу может принять только законодатель. Мы готовы к работе", – сказано в ответе Regitra.

Delfi интересовался, что о налоге думают экономисты Жигимантас Маурицас и Нериюс Мачюлис.

Мачюслис считает, что этот налог не коснется тех, кто больше всего пострадал во время кризиса или тех, кто может лишиться доходов.

"Все же речь идет о налоге на регистрацию, те, кто лишился доходов, сомневается в своих экономических перспективах, вряд ли будут менять автомобиль, поэтому их новый закон не коснется.

Единственный нюанс, наверное, поступлений за счет этого налога будет меньше, чем планировалось, поскольку, вероятно, зарегистрируют меньше новых автомобилей, чем в прошло году, как и других налогов будет собрано меньше", – сказал экономист.

Что касается снижения налогов, то экономист считает, что больше надо думать об изменениях, которые коснутся малоимущих людей.

"Налог на регистрацию, перерегистрацию - это не то, что актуально для людей с небольшими доходами, для тех, кто пользуется общественным транспортом. Тем более, что это не регулярный ежегодный налог", – сказал он.

Маурицас заверил, что этот налог нельзя расценивать, как новый, ведь его пытались ввести в в контексте 2018 году, но он сказал, что общество будет его расценивать как новый, поэтому может быть недовольство, может снизиться уровень доверия к власти.

"Да, это такое решение, которое подольет масла в огонь, возникнет вопрос, уместен ли он в такое время", – сказал он.

Маурицас напомнил, что все же введение этого налога в Литве неизбежно, все зависит от того, как этот налог будет представлен.

"Такой налог надо красиво преподнести обществу. Например: "Мы увеличим необлагаемый налогами минимум (ННМ), платим "детские" деньги, даем пособия пенсионерам, но вводим этот налог, поскольку его требует ЕС, нас волнует будущее, вопросы здравоохранения, nведь Литва, не надо боятся этого слова, стала свалкой старых подержанных дизельных машин".

Если все красиво преподнесут, налог будет незначительным на фоне выплат", – сказал Маурицас.

"Люди с большими доходами покупают более дорогие, но мощные автомобили, а люди с небольшими доходами получат помощь, выплаты на детей, пенсионеры - однократные выплаты. В этом случае получится, что одной рукой дадут, другой заберут, но у людей есть выбор, они могут не покупать машину или покупать более экономичную, которая налогом не будет облагаться", – продолжил он.

А глава службы коммуникации Autoplius.lt Мантас Бузялис сказал, что вообще не понимает, в чем смысл такого налога.

"Я скептические оцениваю введение налога на регистрацию из-за фундаментальной ошибки в ведении такого налога. Даже если бы экономическая ситуация была лучше, это слишком слабое средство для того, чтобы заставить людей выбирать более экологичные автомобили. Это больше похоже на очередные поборы. Надо также говорить о том, как будут использованы эти средства – как они очистят литовский автомобильный рынок", – сказал он.

Бузялис сказал, что этот налог больше всего ударит по малому бизнесу и людям с небольшими доходами.

"Снизится интерес к старым дизельным автомобилям – продать их будет очень сложно. Владельцы машин должны будут либо отдавать их за полцены, либо эксплуатировать до конца. Так будет из-за размера налога и стоимости автомобиля. Компенсация в размере 1000 евро тут тоже не спасет, ведь автомобили, от которых отказываются люди, могут и стоить примерно такую сумму", – сказал он.

"В идеале такой неразумный налог должны заменить нормальным периодическим налогом на загрязнение – только это может подействовать на поведение водителей. С этого рекомендуют и начинать. Если за счет полученного сбора будут побуждать выбор экологических автомобилей - отлично – но нечестно за это обделять всю торговлю. Человек, который за год меняет 5 автомобилей не обязательно в 5 раз больше загрязняет окружающую среду", – заметил Бузялис.

Он надеется, что введение этого налога с июля, несколько оживит рынок в июне.

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