В Литве задержаны президенты Бизнес-конфедерации и Ассоциации банков причина - расследование незаконного влияния на законодательные процессы

Президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдас Суткус, президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаториюс и еще четыре человека задержаны в рамках расследования незаконного влияния на законодательные процессы.

По данным сообщения, их задержали в рамках расследования, которое проводит Служба спецрасследований и Генпрокуратура. Расследование связано с взяточничеством, подкупом, торговлей влиянием, расхищением имущества и подделкой документов.

Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и представляя ее членов, а также интересы других бизнес-субъектов, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для бизнес-субъектов.

В связи с чем, налоговая повинность могла расти для всех налогоплательщиков.

В данный момент в домах и по месту работы подозреваемых проводятся обыски, всего идет около 70 обысков, проводятся прочие процессуальные действия.

"В ходе расследования были задержаны президенты Литовской бизнес-конфедерации и Литовской ассоциации банков", – сообщает прокуратура. Подробности об этом спецслужбы обещают представить во время пресс-конференции.

Delfi пытался связаться с Залаторюсом, но он на звонки не отвечал. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь ЛАБ Валерия Кигуолене.

"Я знаю лишь то, о чем сообщается, мы знаем, что утром был такой визит. В свою очередь можем заверить, что ЛАБ в своей деятельности руководствуется высшими стандартами прозрачности деятельности, одно из главных условий - это прозрачность, поэтому мы готовы к сотрудничеству и готовы предоставить всю необходимую информацию", – сказала она.

Суткус возглавляет ЛБК с 2010 года. Ранее он работал в Литовской конфедерации промышленников, в Литовской торгово-промышленной палате, и в компаниях Achemos grupė и Fima, а также в MG Baltic. В свое время был советником Роландаса Паксаса, когда тот занимал пост президента Литвы.

Залаторюс возглавляет ЛАБ с 2017 года, с 2018 года он занимает пост вице-президента Литовской конфедерации промышленников. Он ранее работал в Шведском торговом совете, в правлениях Висагинской АЭС, Unicef Lietuvа, Lietuvos energijа, KB Components, Scandic Hotels.

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