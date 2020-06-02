Глава Минфина Литвы: в мае бюджет не получил 30% запланированных доходов

По предварительным данным, в мае доходы госбюджета Литвы были приблизительно на 30% меньше, чем ожидалось, и почти на 20% (нескольким более 150 млн евро) ниже, чем в мае 2019 года, утверждает министр финансов Вилюс Шапока.

"Ситуация здесь начинает стабилизироваться, в апреле было получено на 32% меньше доходов, чем прогнозировалось, и почти на 30% меньше, чем год назад", – сказал во вторник на пресс-конференции В. Шапока.

По его словам, майские доходы госбюджета иллюстрируют результаты деятельности бизнеса, значительно затронутого карантином в апреле.

"Компании, затронутые пандемией, и далее активно пользовались возможностью отложить уплату налогов. В мае недоплата таких предприятий Государственной налоговой инспекции и таможне выросла почти на 123 млн евро и в целом составила около 435 млн евро", – сказал министр.

Он утверждает, что, по предварительным данным, за пять месяцев этого года поступления в госбюджет были на 15,2% меньше, чем ожидалось и почти на 8,1% (почти на 280 млн евро) меньше, чем в январе-мае прошлого года.

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