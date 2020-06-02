Вице-канцлер: бизнес и работники в Литве получили 12,5% намеченной помощи

На данный момент бизнесу и работникам выплачено 12,5% из намеченных 3 млрд евро пакета помощи, сообщил первый вице-канцлер правительства Лукас Савицкас. По его словам, выплаты пропорционально растут.

"Использования средств составляет 12,5% от намеченных реальных расходов – суммы в 3 млрд евро. Общая реализация мер остается последовательной и равномерно растет", – заявил Л. Савицкас на пресс-конференции в понедельник.

Он также сообщил, что в рамках мер сохранения рабочих мест и доходов уже выплачено 230 млн евро из 500 млн евро, а только в последнюю неделю было выплачено 28 млн евро. В рамках мер поддержания ликвидности бизнеса выплачено 125 млн евро.

По словам Л. Савицкаса, также значительно выросла сумма отложенных налогов – сейчас она составляет 477 млн евро.

Вице-канцлер также акцентировал, что средства, предусмотренные в плане спасения экономики, планируется распределить до конца этого года.

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