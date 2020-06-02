Революция не роз. В Беларуси во время пандемии полным ходом идет президентская кампания

В понедельник, 1 июня, стало очевидно, что вспыхнувшее массовое недовольство власти заливают цистернами бензина. В Минске и во всех регионах Беларуси в течение 10 дней сотни людей стоят в очередях, чтобы подписаться за выдвижение в президенты "не Лукашенко".

В своих публичных заявлениях белорусский лидер уже неоднократно и уничижительно нелестно отозвался о желающих участвовать в выборах, косвенно признав, что у него есть три реальных конкурента. Первые места - по результатам онлайн-голосования на популярных белорусских площадках - занимают Виктор Бабарико, Светлана Тихановская и Валерий Цепкало. Лукашенко в лучшем случае в середине списка из 15 фамилий.

Вопреки рекомендациям ВОЗ отказаться от массовых мероприятий в Беларуси полным ходом идет избирательная кампания. Президентские выборы назначены на 9 августа. Александр Лукашенко планирует баллотироваться в шестой раз. В 1994 году его избрали при полном контроле подсчета голосов. С тех пор избирательную систему усовершенствовали и победу кандидата без опыта работы в должности президента не зафиксировали ни разу.

Не исключено, что на нынешней избирательной кампании вообще не смогут работать наблюдатели из-за распространяющейся в стране эпидемии коронавируса. Дату выборов объявили 8 мая, когда число зараженных за минувшие сутки увеличилось на 933 человека, а общее количество инфицированных достигло 21 101. Сейчас их количество приближается к 45 000.

Но не только из-за пандемии старт кампании абсолютно не похож на прогнозы месячной давности, не говоря уже о более ранних. И точно не похож на то, к чему готовились власти и с чем привыкли бороться.

Впервые в Беларуси этап сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, который продлится до 19 июня, уже оброс большим количеством сюжетов.

Впервые в Беларуси люди часами стоят в очередях в Минске и во всех регионах страны, чтобы подписаться "не за Лукашенко". Аресты известных активистов и членов инициативных групп претендентов на участие в выборах, до сих пор не интересовавшихся политикой, никак не влияют на сокращение очередей.

Ситуацию для властей усугубляет огласка. Современные технологии лишили их монополии на информирование. Многочисленные фото, видео, комментарии в соцсетях, стримы с мест сбора подписей быстро становятся вирусными. И все это при полном замалчивании государственными белорусскими медиа, которые оказались беспомощными в ситуации, когда все могут пользоваться интернетом и любой человек с телефоном в руках при желании сам себе блогер. Фотографии длинных и непрекращающихся очередей публикуют мировые СМИ с подписью "протесты в Беларуси". Зарубежные телеканалы снимают сюжеты.

Как реакция на это впервые в Беларуси к запугиванию электората приступили более, чем за два месяца до голосования. Ранее этим занимались поближе к выборам.

В понедельник, 1 июня, белорусский лидер предупредил, что в Беларуси не будет никаких майданов. И заявил, что нельзя допустить, "чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами": "Люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась.(...) Я уже военным говорил: один буду против них сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну", - сказал Лукашенко, а проследить за порядком в прямом эфире попросил главу КГБ Валерия Вакульчика.

Aleksandras Lukašenka Foto: Itar-Tass / Scanpix

29 мая он публично уничижительно высказался о кандидатах в президенты, не называя их имен. Но именно о тех, у кого на честных выборах есть реальные шансы на значительное количество голосов.

Кроме того, президент рассказал об эпизоде, случившемся через несколько часов. Такая последовательность и обстоятельства задержания в прямом эфире Сергея Тихановского, руководителя инициативной группы Светланы Тихановской, лишь увеличили количество желающих ставить подписи "не за Лукашенко".

Неожиданные конкуренты

Впервые в Беларуси вместо традиционно противостоявшей президенту оппозиции, против которой давно отработаны приемы нейтрализации, включая агитпроп, организацию выборов без реального контроля, появились абсолютно неожиданные для власти и электората претенденты на участие в президентской кампании.

Ни один из них не заявлял о намерении баллотироваться в президенты до объявления Центризбиркомом даты выборов. Но именно они (из 15 претендентов на регистрацию кандидатами в президенты) оказались на верхних позициях в рейтинге.

По онлайн-опросам на многих популярных белорусских интернет-ресурсах, в соцсетях и мессенджерах на первом месте – часто с подавляющим перевесом голосов - оказался Виктор Бабарико, известный в стране меценат, либерал, последние 20-лет руководивший одним из крупнейших белорусских банков.

Сбор подписей

Свою рекордно большую (для соперника Лукашенко) инициативную группу в 10 000 человек он собрал за несколько дней, бросив клич в соцсетях. Не в последнюю очередь из-за того, что при поддержке Белгазпромбанка под руководством Виктора Бабарико в Беларусь вернулись многие культурные ценности, проходили выставки, фестивали, созданы краудфандинговые площадки, благодаря которым реализовано много инициатив, исходящих от гражданского общества и творческой интеллигенции. Именно на этих площадках с момента резкого распространения эпидемии коронавируса в Беларуси и до сих пор волонтерская кампания BYCOVID-19 собирает средства для помощи медикам.

Виктор Бабарико, охотно откликавшийся на предложения интервью негосударственным СМИ, многократно продемонстрировал, что ему есть что предложить в качестве работающей программы перемен. Но говорить о ней до регистрации кандидатом в президенты нельзя. И это еще одна особенность белорусских выборов, сокращающая и без того призрачную возможность выбора.

Команда Виктора Бабарико предложила всем гражданам Беларуси, включая всех претендентов на президентский пост и всех, кто организует избирательный процесс, подписать Декларацию о честных выборах. Кроме того, 1 июня Виктор Бабарико направил в ЦИК обращение, в котором перечислены нарушения законодательства, в том числе принуждение подписываться за действующего президента, оскорбления претендентов в кандидаты Александром Лукашенко и противоправные действия против членов инициативных групп претендентов.

На второй строке по итогам онлайн-опросов - Светлана Тихановская, жена Сергея Тихановского, еще полгода назад малоизвестного YouTube-блогера и продюсера, а сегодня собирающего тысячи просмотров. Сергей должен был участвовать в выборах. Но в день, когда ЦИК регистрировал инициативные группы, он находился под административным арестом из-за того, что его стримы на улицах с участием местных жителей сочли несанкционированным массовым мероприятием. Светлана подала в ЦИК все документы, имея генеральную доверенность, но ей отказали, после чего инициативную группу она зарегистрировала на свое имя, а Сергей ее возглавил.

К началу сбора подписей Тихановского выпустили, но 29 мая задержали на месте сбора подписей в Гродно. Причина и момент задержания выглядели как провокация, тысячи людей видели это в прямом эфире. В знак поддержки подписи за Светлану Тихановскую демонстративно подставили другие участники кампании, а у избирателей появился дополнительный повод стать в очередь к сборщикам подписей.

Самые большие очереди стоят к пикетам Светланы Тихановской. Но очень многие говорят, что они подписываются за выборы "против Лукашенко".

В многочисленных интервью Сергей Тихановский объясняет, что главная задача добиться выборов без Лукашенко. Своей известностью, по его словам, он обязан тем, что стал рупором для тех, кому давно не дают слова. YouTube канал "Страна для жизни" блогер задумал для рассказа о проблемах бизнеса, но понял, что все проблемы упираются в политику.

Сейчас белорусские власти пишут Сергею политическую биографию. Правозащитники уже признали его политзаключенным.

Foto: Itar-Tass / Scanpix

На третьем месте в онлайн-опросах Валерий Цепкало, выпускник МГИМО, профессиональный дипломат с опытом работы в администрации президента, экс-посол Беларуси в США, инициатор создания белорусского Парка высоких технологий. Он уже поделился предложением, как проконтролировать подсчет голосов в условиях, когда наблюдателям не разрешают подходить к столам, куда вываливают бюллетени из урн.

Замысел таков: избиратель получает конверт с бюллетенями разного цвета, у каждого кандидата свой цвет, в конверте избиратель оставляет нужный бюллетень, и в урну для голосования опускает конверт. При вскрытии урн и конвертов наблюдатели сразу будут видеть, какого цвета стопочки бюллетеней на столах счетной комиссии преобладают. Если ЦИК скажет, что это дорого, белорусы сами соберут на это деньги.

Что говорят люди в очередях к сборщикам подписей в Минске

Большинство настроено только на легальный протест. Некоторые говорят, что «такие очереди уже революция - здесь большинство вообще никогда не интересовалось политикой».

"Хоть с рогами, только не он".

"Чувствую себя четырежды обманутым избирателем".

"Я выбираю не Лукашенко, я имею право".

"Надоела ложь с экранов телевизора. Картинка давно не совпадает с реальностью".

"Просто надоел".

"В стране должно быть разделение властей".

"Среди моих знакомых я не знаю ни одного человека, кто голосовал бы за Лукашенко. Я не понимаю, откуда у него такие результаты на выборах. Не верю".

"Александр Григорьевич, милый, осчастливь нас, уйди, пожалуйста, и пусть у тебя все будет хорошо".

"Власть боится только народа, который выходит на улицы. Милиция и суды работают на Лукашенко. Все уже люто ненавидят всю администрацию. Ничего не изменилось, ничего хорошего. На диванах сидеть – не выход. Так нельзя".

Это говорят люди разных возрастов и социальных групп, и успешные с приличной зарплатой, и жалующиеся на нищенское существование. Старшее поколение объясняет, что пришли подписаться ради детей и внуков. Молодежь говорит, что обидно за родителей, бабушек и дедушек.

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