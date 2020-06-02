Глава Минздрава: правительство необязательно будет руководствоваться критериями отзыва карантина

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига акцентирует, что установленные правительством критерии, руководствуясь которыми можно отозвать карантин носят рекомендательный характер, правительство необязательно будет ими руководствоваться.

Министр информирует, что пока один показатель не отвечает установленным критериям – 29 мая в стране еще фиксировался слишком высокий процент заболеваемости COVID-19, несвязанный с управляемыми очагами.

"Хочу напомнить, что эти критерии рекомендательные. Необязательно правительство будет руководствоваться ими. Они нужны, чтобы можно было наблюдать, оценивать ситуацию и видеть, в каком направлении мы идем", – сказал министр.

"Может быть такое решение, что даже при том, что всем критериям отвечать не будем, от карантина откажемся. А если будут какие-то неблагоприятные международные обстоятельства, то даже при соответствии всем критериям, теоретически карантин может быть продлен", – пояснил Верига.

Он информировал, что на сегодняшний день один из самых проблематичных критериев - это то, что не меньше 90% зафиксированных случаев должны быть связаны с контролируемыми очагами COVID-19.

"Когда мы принимали критерии, показатель был 95,1, а 29 мая – 85,19. Это значит, что выявили немало случаев заражения не в очагах. Этот критерий за неделю ухудшился", – сказал министр.

Однако, по его данным, три других критерия – позитивные.

По словам Вериги, суммарный показатель заболевания COVID-19 на 100 000 жителей в течение 14 дней 29 мая составлял 5,3. Этот критерий пока отвечает норме.

Министр сказал, что установленной норме отвечает и процент положительных тестов от общего числа проверенных образцов - не больше 0,5%. 29 мая этот показатель был 0,16%.

Верига сказал, что достигнут еще один прорыв - за неделю должно быть не больше 5 привезенных случаев. По данным на 29 мая, их было 4, как и неделей ранее.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!