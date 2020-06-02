Женщина сняла на видео бобра у моря: что делать при встрече с этим животным

Читательница портала Delfi прислала в редакцию видео, на котором виден купающийся в Балтийском море бобер. Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что такие случаи крайне редкие.

Макавичюс сказал, что чаще всего бобра у моря можно увидеть в конце весны - в апреле-мае.

"Как раз в это время люди чаще всего видят бобров у моря. Бобры живут семьями, в семьях бывают перволетки и двухлетние детеныши. Весной, если самка ждет потомство, а двухлетки должны покинуть семьи, то они иногда уходят не туда, сбиваются с пути. Они молоды и неопытны. Могут попасть на взморье через залив, ведь реки впадают в залив", - сказал натуралист.

Он сказал, что к бобру нельзя приближаться и нельзя подпускать к нему собак.

"Бобры в море не живут. Если молодой бобер попадет к морю, он может там недолго жить. Они плавают вдоль берега, потом находят устье реки. После по реке поднимаются вверх. На взморье нечасто можно найти мертвого бобра. Молодняк сбивается с пути, такое бывает весной, нечасто. Животные бывают раздражены. Лучше держать собаку подальше, поскольку бобер может ранить собаку. Это сильное животное и оно может защищаться. Просто не надо к нему приближаться", - сказал Макавичюс.

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