В этом году отдых будет иным: поощряют местный туризм, но не всему бизнесу это поможет

Очевидно, что отдых в этом году будет значительно отличаться от того, что было до этого, когда жители Литвы разъезжались по заграницам. В этом году предполагается новая тенденция – отдых рядом с домом. В передаче "День на Delfi" шла речь о том, как в сфере туризма и гостиниц ситуация может измениться в ближайшее время. По словам собеседниц, ситуация внеочередная и сложная, однако стоит все же мыслить оптимистически. Правда, отмечают, что недостаточно помощи от государства.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что гостиницы находятся в сложной ситуации. Не все гостиницы заполняются.

"Нет. Не заполняются гостиницы. Видите, есть две ситуации: СПА-гостиницы, гостиницы на курортах и бизнес-гостиницы. Это СПА-гостиницы в Бирштонасе, Аникщай, они понемногу заполняются, но не так быстро, как нам хотелось бы. В июне они заполнены на 10-15%. Это немного. Еще раздули такой пузырь, будто все везде занято, но это не так. Мы просим всех заказать и планировать, а с гостиницами бизнес-класса все совсем по-другому.

Пока единственное средство - бизнес-купоны для врачей, которые государство купило за 10 млн. Их раздадут медикам, которые смогут выбрать любую гостиницу, но мы считаем, что тут выиграют курорты, в небольшие гостиницы врачи не поедут. Мы видим, что гостиницы для бизнеса откроются только со следующего сезона, для этого нужно открывать границы, вернуть авиарейсы. Мы видим, что все страны призывают своих граждан никуда не уезжать, поощряют местный туризм, просят без нужды не покидать территорию страны", – сказала собеседница.

Представитель отдела "Путешествуй по Литве" Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что сейчас страны всеми способами стараются поощрять местный туризм.

"Люди после пандемии путешествуют осторожно, ответственно будут выбирать направление. Я думаю, такие купоны могут привлечь туристов. Мы наблюдали похожее на Сицилии, которая обещает компенсировать билеты на самолет в одну сторону, каждые третьи сутки в гостинице и т.д. Если говорить о таких инициативах, то должны определиться наши политики, если они решат выделить субсидии.

Мы сейчас интенсивно работаем с Латвией, Эстонией, предлагаем семейный туризм, важно побудить людей путешествовать по нашей стране, выбирать для отдыха и крупные города, поскольку в них много гостиниц, мы понимаем, что они должны пережить это сложное лето, чтобы в будущем у нас были хорошие предложения, когда мы привлечем туристов. Например, на этой неделе стартует акция - каждую вторую неделю Вильнюс будет представлять новую страну – то Италию, то Индию, то Японию", – сказала она.

Шишкаускене уверяет, что сейчас надо, чтобы работал механизм компенсаций.

"Да, мы говорим с правительством, мы всеми силами пытаемся доказать, что все эти купоны, ваучеры - не то, в чем мы больше всего нуждаемся. Мы просим одного – субсидии, компенсацию в размере 35% от уплаченных в прошлом году налогов. Это помогло бы гостиницам продержаться, выжить, заплатить налоги, оплатить коммунальные услуги, платить зарплаты, ведь сейчас, чтобы получить помощь, требуется сохранить не меньше 50% работников.

Ситуация внеочередная. Все страны помогают, а у нас все идет через, а хорошие способы идут через бюрократию, воспользоваться ими сложно", – сказала Шишкаускене.

По ее словам, наивно думать, что летом все изменится.

"Мы говорим оптимистически, будто гостиницы заполнятся в июле-августе. Но поможет ли это выжить, ведь закрытая гостиница стоит около 50 000 в месяц (зависит от размеров).

Если открыть гостиницу для небольшого числа клиентов – расходов еще больше. Нет такого, что закрытая гостиница ничего не стоит, это и охрана, это и коммунальная плата, зарплаты. Посмотрим, что будет, возможно, июль-август, но я не думаю, что два месяца все решат. Посмотрим", – сказала Шишкаускене.

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