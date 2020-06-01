В Вильнюсском районе перевернулся автомобиль Peugeot

1 июня в Вильнюсском районе перевернулся автомобиль Peugeot - автомобиль, которым управляла женщина, съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся.

Полиция информировала, что сообщение о ДТП поступило в 19.40 ч.

По предварительны данным, в Вайдотай, на ул. Парко, женщина не справилась с управлением.

Муж виновницы ДТП сказал, что он не понимает, как это случилось. Женщина уверяет, что на телефон не отвлекалась, препятствий на дороге не было, возможно произошло какое-то короткое затмение.

Женщина в ДТП не пострадала.

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