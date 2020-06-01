СМИ: генкомиссар полиции рассказал, что погибший полицейский был знаком со своим убийцей

29 мая в Литве во время выполнения служебных обязанностей был застрелен полицейский Саулюс Жимантас. В понедельник выяснилось, что погибший и его убийца были знакомы.

Похороны Жимантаса состоялись 1 июня на Векшняйском кладбище (Мажейкяйский район). По словам генкомиссара Ренатаса Пожелы, Жимантас и стрелявший в него Стасис Брасас были знакомы.

Во время похорон Пожела сказал, что на напарнице Жимантаса бронежилет был, а бронежилет Жимантаса, по данным журналиста lrytas.lt, был в автомобиле.

"Насколько мне известно, они были знакомы", – сказал Пожела.

"На такой территории, когда речь идет о небольших городах, люди знакомы. Я не могу сказать, когда и где они познакомились, но люди говорят, что они были знакомы", – сказал lrytas.lt генкомиссар.

"Я не хочу гадать, что было, то было", – сказал он, отвечая на вопрос, связано ли это с несчастьем. Пожела на похоронах упомянул, что пересмотрят механизмы защиты полицейских, думают о дополнительных средствах.

"Каждый выезжающий по вызову полицейский должен быть в бронежилете. Их для этого и покупали, они обязательны. После этого несчастья мы снова вернемся к этому вопросу, еще раз подумаем над тем, как увеличить механизм контроля, чтобы каждый полицейский надевал бронежилет, планируем приобретение других элементов защиты", – сказал он.

"Его напарница точно была в жилете. По нашим данным, его жилет был в автомобиле, но пока это – предварительные данные, все будет известно после окончания расследования", – сказал он журналистам.

Трагедия произошла в деревне Бирбилишкес Мажейкяйского района. Полицейские хотели поговорить с Брасасом, однако он открыл огонь. Убив Жимантаса и ранив его напарницу, Брасас поджог дом.

Сразу после происшествия предполагали, что Брасас убежал в лес. Его долго искали многочисленные наряды полиции. Напарницу Жимантаса оперировали.

Тело Брасаса обнаружили на пожарище.

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