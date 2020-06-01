С июля в Литве вступает в силу налог на автомобили: как все будет выглядеть?

С 1 июля в Литве вступит в силу закон о налоге на регистрацию загрязняющих окружающую среду автомобилей. За сбор этого налога отвечает государственная компания Regitra.

В пресс-релизе Regitra ответила на важнейшие вопросы, связанные с введением нового налога.

Налогом будут облагаться легковые автомобили. Размер налога будет зависеть от вида топлива и выбросов CO2 на 130 г/км.

Налог надо платить при первой регистрации автомобиля - то есть при регистрации нового или привезенного из-за границы автомобиля.

Кроме того, налог надо платить всякий раз при смене владельца автомобиля. Например, когда уже зарегистрированный в Литве автомобиль продают и регистрируют на имя другого человека и т.д. Налог надо платить и если регистрируют снятое с учета транспортное средство. Такое часто бывает, если истекает срок временной регистрации.

Есть и исключение. Налог не надо платить при временной регистрации (на срок до месяца) вывозимых из Литвы транспортных средств, а также за исторические автомобили, которым выданы специальные номера. Налог не надо платить и за регистрацию автомобилей, владелец которых не меняется. Например, после выплаты лизинга, при смене фамилии, при заказе дубликата свидетельства о регистрации и т.п.

Важно отметить, что в случае реэкспорта придется заплатить налог, но его можно будет вернуть, если зарегистрированный новый автомобиль будет снят с учета и вывезен с территории Литвы в течение 90 дней со дня первой регистрации.

Налог будут подсчитывать во время первой регистрации. Его размер зависит от выбросов CO2, которые подсчитывают несколькими способами.

Во-первых, будут использоваться данные в документах на автомобиль.

Если выбросы CO2 в документах не указаны, тогда будут использовать информацию о выбросах CO2 другими подобными автомобилями.

Если такой возможности выяснения выбросов CO2 не будет, то эту величину подсчитать с помощью утвержденных формул. Для этого возьмут технические данные автомобиля: массу (кг), максимальную мощность двигателя (кВт), тип коробки передач. Используемые данные зависят от вида используемого топлива.

И последний способ – если с помощью формул выбросы CO2 нельзя будет установить, тогда будут использовать данные равноценных авто.

При регистрации автомобиля по интернету, выбросы CO2 и налог будет подсчитываться автоматические, тогда и заплатить его надо электронным способом. В остальных случаях это можно будет сделать в отделении Regitrа.

Также важно учесть, что процедура регистрации будет завершена только после уплаты этого налога. Иными словами, перерегистрация возможна только после того как заплатят налог.

Кроме того, на сайте Regitrа есть калькулятор, который позволит подсчитать стоимость регистрации.

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