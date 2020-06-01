Полицейские по всей Литве почтили память погибшего коллеги

В понедельник сотрудники полиции Литвы почтили память погибшего на службе следователя Комиссариата полиции Мажейкяйского района Саулюса Жимантаса, включив на минуту маячки и сирены служебных автомобилей.

С. Жиимантас похоронен в полдень в Векшняй Мажейкяйского района. Почтить память погибшего коллеги сотрудники полиции собрались около полудня и на Кафедральной площади Вильнюса, на подъездах к ней несколько десятков автомобилей остановились и включили маячки и сирены. Патрульные вышли из автомобилей.

На церемонии на Кафедральной площади Вильнюса присутствовала и министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Как сообщил Департамент полиции, с соблюдением условий карантина в похоронах полицейского приняли участие руководство полиции, коллеги, работники полиции из всех уездов страны.

40-летний сотрудник полиции, кинолог С. Жимантас погиб в пятницу утром, когда приехал с коллегой по вызову в связи с психологическим насилием в деревню Бирбилишкес.

С. Жимантас был убит из огнестрельного оружия, во время инцидента была ранена его коллега, однако ее жизнь вне опасности.

После выстрелов убийца полицейского поджег дом.

Когда пожар был потушен, на пожарище нашли обгоревшее тело и оружие, впоследствии было установлено, что это труп убийцы полицейского.

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