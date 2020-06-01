В новейших рейтингах – явные перемены: любовь к Вериге меркнет

После того как правительство Литвы продлило действие карантина, несмотря на критику этого решения за его необоснованность, рейтинг премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса не изменился, однако меньше респондентов выразили поддержку главе Минздрава Литвы Аурелиюсу Вериге, таковы данные новейшего опроса.

Опрос, проведенный Baltijos tyrimаi 19-21 мая показал, что работу премьер-министра Саулюса Сквернялиса положительно оценивают 59% респондентов (в апреле 61%). Отрицательно работу Сквернялиса во время карантина оценили 32% участников опроса.

Между тем результаты оценки министра здравоохранения Аурелиюса Вериги немного ухудшились - в мае его положительно оценили 55% респондентов (в апреле 63%).

Положительно работу Сквернялиса оценивают женщины, жители небольших городов. Работу Вериги лучше всего оценивают женщины, люди старшего возраста, жители небольших городов.

Результаты опроса показали, что в конце мая 63% взрослых жителей Литвы положительно оценили работу правительства во время смягчения карантина (28% – отрицательно), а 60% респондентов положительно оценили работу муниципалитета (24% – отрицательно).

Работу правительства и муниципалитетов женщины оценивают лучше, чем мужчины. Чем старше жители, тем лучше они оценивают работу правительства. Муниципалитеты лучше оценивают жители городов.

75% участников опроса положительно оценивают работу полиции (14% – скорее отрицательно или очень плохо).

Работу медучреждений во время этапов смягчения карантина респонденты оценили скорее положительно, чем отрицательно: 58% оценили очень хорошо или скорее хорошо, а 33% – скорее плохо или очень плохо. Работу этих учреждений лучше оценивают мужчины, люди младше 50 лет и городские жители.

Компания Baltijos tyrimai провела опрос 19-21 мая 2020 г. В опросе участвовали 550 жителей старше 18 лет.

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