МИД Литвы отменяет рекомендации не ехать в страны Европейского экономического пространства

МИД Литвы в понедельник сообщил, что отменяет рекомендации не ехать в некоторые государства Европейского экономического пространства.

"Сохраняется предупреждение не ехать в Бельгию, Соединенное Королевство, Швецию и Португалию", - говорится в пресс-релизе МИД.

Кроме того, МИД призывает отказаться от необязательных поездок в Ирландию, Испанию и на Мальту, в которых заболеваемость COVID-19 в течение двух последних недель сохраняется выше 15 случаев на 100 тыс. жителей.

При поездках в другие государства Европейского экономического пространства МИД призывает соблюдать меры безопасности.

"Особенно важно обратить внимание на то, что ситуация с безопасностью может измениться очень быстро, и это может определить возобновление необходимых ограничений как в зарубежных государствах, так и в Литве", - информирует министерство.

Министерство здравоохранения Литвы в понедельник обнародовало список стран, граждане которых могут приехать в Литву - в нем значится 27 государств. По приезде из 24 из них иностранцам не требуется самоизоляция на две недели. Самоизоляция не нужна по приезде из Люксембурга, Нидерландов, Италии, Дании, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Германии, Чехии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Латвии, Венгрии, Норвегии, Швейцарии, с Кипра, из Греции, Исландии, Словакии, Хорватии, Словении и Лихтенштейна.

С последующим соблюдением самоизоляции можно приехать с Мальты, из Ирландии и Испании.

Как сообщает Минздрав, если в зарубежных странах за последние 14 дней число заболевших COVID-19 на 100 тыс. жителей будет от 15 до 25, гражданам таких стран въезд в Литву разрешен, однако необходима 14-дневная изоляция. Если число заболеваний не превышает 15 случаев на 100 тыс. человек, то из таких стран въезд в Литву разрешен и самоизоляция не нужна.

Между тем граждане Литвы могут приехать из любой страны, однако самоизоляция на две недели нужна в том случае, если в стране, откуда они прибывают, на 100 тыс. жителей приходится более 15 случаев заболеваний COVID-19 в течение двух последних недель.

Список стран, гражданам которых можно будет приехать в Литву, каждый понедельник будет публиковать министр здравоохранения.

Как отмечает Минздрав, эти списки будут постоянно меняться с учетом ситуации.

Минздрав также обращает внимание, что если какая-то страна попадает в список Литвы, это не означает, что литовцам тоже разрешен въезд в нее - общего соглашения между всеми странами Европейского экономического пространства нет. Такого рода соглашение действует между странами Балтии.

Этот новый порядок распространяется на иностранцев из государств Европейского экономического пространства, Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!