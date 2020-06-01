Литва открывается: Минздрав объявил список стран, приехавшим из которых не нужна изоляция

С 1 июня Литва открывает свои границы для граждан других стран, некоторым приезжим не придется проводить в изоляции 14 дней. Каждый понедельник Минздрав будет объявлять списки таких стран и стран, приезжим из которых придется провести 14 дней в изоляции.

Если в стране за последние 14 дней на 100 000 жителей было зафиксировано 15-25 случаев коронавируса (COVID-19), то ее жители могут приехать в Литву, но им придется провести в изоляции 14 дней. Если количество случаев за две недели будет 15 и меньше на 100 000 жителей, то приезжим изолироваться не придется.

Точно также гражданам Литвы можно возвращаться из любой страны, но им придется провести в изоляции 14 дней, если в стране, из которой они приехали количество случаев заболевания в последние 14 дней было больше 15 на 100 000 жителей.

Самоизоляция не нужна по приезде из Люксембурга, Нидерландов, Италии, Дании, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Германии, Чехии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Латвии, Венгрии, Норвегии, Швейцарии, с Кипра, из Греции, Исландии, Словакии, Хорватии, Словении и Лихтенштейна.

С условием самоизоляции можно приехать с Мальты, из Ирландии и Испании.

Надо помнить, что списки, объявляемые по понедельникам, не будут постоянными – они будут меняться с учетом реальной ситуации, поэтому жители должны постоянно следить за информацией.

Важно отметить, что если какая-то страна попадает в список, это не значит, что граждан Литвы в нее впускают – общей договоренности между всеми странами ЕС не существует. Однако те же условия действуют во всех странах Балтии – Литве, Латвии и Эстонии.

Этот порядок распространяется на иностранцев из стран Европейского экономического пространства, Швейцарии, Великобритании, Северной Ирландии. Решения относительно граждан третьих стран пока не принято.

Foto: SAM nuotr.

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