Истребители НАТО на прошлой неделе пять раз сопроводили российские самолеты

На прошлой неделе осуществляющие миссию воздушной полиции истребители НАТО пять раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило Минобороны.

В четырех случаях самолеты Ан-12, Ан-26, Су-30СМ летели с планами полетов и поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами, однако в трех случаях транспондеры самолетов были отключены.

Еще в одном случае истребители НАТО поднялись на перехват предположительно самолета Су-27, летевшего из Калининградской области, однако в литовском регионе он развернулся и вернулся в Калининградскую область. Самолет летел без плана полета, с отключенным транспондером, связь с Региональным центром управления полетами не поддерживал. Распознать и перехватить самолет не удалось.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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